Lig maçında güldüren hata! Hayattaki futbolcuya saygı duruşunda bulundular

Futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş olayın adresi Bulgaristan oldu. Arda Kardzhali isimli futbol takımı, Bulgaristan Ligi'nde Levski Sofya ile oynadığı maç öncesi eski futbolcusu Petko Ganchev'in hayatını kaybettiği gerekçesiyle saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşuna Levski takımı da eşlik etti.
MAÇ OYNANIRKEN GERÇEK ANLAŞILDI
Ancak çok geçmeden aslı anlaşıldı ve Arda Kardzhali'nin ölmediği ortaya çıktı. Kulüp henüz maç oynanırken yaptığı açıklama ile olayın yanlış bir anlaşılmadan kaynaklandığını belirterek özür diledi.
Kulüpten yapılan paylaşımda, "PFC Arda yönetimi, kulübün yanlış bir bilgi almasından dolayı Petko Ganchev ve ailesinden büyük bir özür diliyor. Petko Ganchev'e sağlıklı bir ömür diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
KARISI GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞ
Yaşananların ardından Bulgar basınının ulaştığı Ganchev olayın şaşkınlığını yaşadığını, kulüp yetkililerinin kendisini arayarak özür dilediğini söyledi. Eve doğru ilerlerken telefonunun çalmaya başladığını belirten Ganchev, "Evimizin önüne park ettim ve eşim beni ağlayarak karşıladı. 'Petko, televizyonda öldüğünü duyurdular.' dedi. Bana ne anlattığını anlayamadım" dedi.
Hristo Stoiçkov Bulgaristan'n gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak kabuly edilir. Stoiçkov 1994 FIFA Dünya Kupası'nda Bulgaristan formasıyla dördüncülük yaşamış ve turnuvada attığı 6 golle gol kralı olmayı başarmıştır.
1992 ve 1994'te FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülünde ikinci oldu ve 1994'te Ballon d'Or kazanmıştır. 2004'te Stoiçkov, Pele tarafından dünyanın yaşayan en iyi oyuncularının yer aldığı FIFA 100 listesinde yer aldı.
Kulüp düzeyinde, Stoiçkov CSKA Sofia'da altı yıl geçirdi ve 1990'da Avrupa Altın Ayakkabısını alarak Avrupa'nın en çok gol atan oyuncusu oldu. 1990'da İspanyol ''El Pistolero'' (Silahşör) lakabını kazanacağı Barcelona'ya katıldı ve Johan Cruyff'un arka arkaya dört La Liga şampiyonluğu ve 1992 Avrupa Kupası kazanan rüya takımının önemli bir parçası oldu. Kulüpte geçirdiği süre boyunca Brezilyalı Romario ile iyi bir ikili oldu.
Stoiçkov, altı golle en çok gol atan oyuncu olduğu ve Altın Ayakkabı aldığı 1994 FIFA Dünya Kupası'nı dördüncü tamamlayan Bulgaristan millî takımının bir üyesiydi. Romario ve Roberto Baggio'dan sonra Dünya Kupası'nda en iyi üçüncü oyuncu seçildi ve Bronz Top ödülünü kazandı. Futbol yeteneğinin yanı sıra sahadaki öfkesiyle de dikkat çekiyordu. (Kaynak: Wikipedia)