Lig maçında güldüren hata! Hayattaki futbolcuya saygı duruşunda bulundular

Futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş olayın adresi Bulgaristan oldu. Arda Kardzhali isimli futbol takımı, Bulgaristan Ligi'nde Levski Sofya ile oynadığı maç öncesi eski futbolcusu Petko Ganchev'in hayatını kaybettiği gerekçesiyle saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşuna Levski takımı da eşlik etti.

MAÇ OYNANIRKEN GERÇEK ANLAŞILDI

Ancak çok geçmeden aslı anlaşıldı ve Arda Kardzhali'nin ölmediği ortaya çıktı. Kulüp henüz maç oynanırken yaptığı açıklama ile olayın yanlış bir anlaşılmadan kaynaklandığını belirterek özür diledi.

Kulüpten yapılan paylaşımda, "PFC Arda yönetimi, kulübün yanlış bir bilgi almasından dolayı Petko Ganchev ve ailesinden büyük bir özür diliyor. Petko Ganchev'e sağlıklı bir ömür diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

KARISI GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞ

Yaşananların ardından Bulgar basınının ulaştığı Ganchev olayın şaşkınlığını yaşadığını, kulüp yetkililerinin kendisini arayarak özür dilediğini söyledi. Eve doğru ilerlerken telefonunun çalmaya başladığını belirten Ganchev, "Evimizin önüne park ettim ve eşim beni ağlayarak karşıladı. 'Petko, televizyonda öldüğünü duyurdular.' dedi. Bana ne anlattığını anlayamadım" dedi.