Beşiktaş'tan transfer şov! 12 oyuncu ile sözleşme imzalandı

İstanbul
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 12 oyuncuyla sözleşme imzalandı.
Bu sezon 14 takımlı Vodafone Sultanlar Ligi'ni 10'uncu sırada tamamlayan Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirdi.
Kadın Voleybol Takımı Başantrenörlüğüne Lorenzo Micelli'yi getiren siyah beyazlılar, 12 yeni oyuncu ise sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada "Sporcularımıza Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz" denildi.
İşte Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'na transfer edilen 12 oyuncu...