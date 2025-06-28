Beşiktaş'tan transfere onay çıktı: Yıldız oyuncu resmen ayrılıyor!

İstanbul
Beşiktaş'ta Ciro Immobile'nin ayrılığına resmen onay çıktı. Beşiktaş yönetimi, Ciro Immobile transferinin önünü açtı.
Beşiktaş'ta Ciro Immobile transferi gerçekleşiyor. Beşiktaş yönetimi, Ciro Immobile'nin transferi için kolaylık sağladı.
Beşiktaş formasıyla beklentileri karşılayamayan Ciro Immobile, an itibarıyla Serie A ekibi Bologna ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Esasen ise Beşiktaş'taki yüksek maaşından vazgeçmek istemeyen Ciro Immobile'nin, siyah beyazlı yönetimle tazminat konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi ve Çizme basınına göre transfer sonuçlandı.
Beşiktaş'ın uzun zamandır göndermek istediği Ciro Immobile için yakın zamanda resmi duyuru yapması bekleniyor.