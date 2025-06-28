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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'tan transfere onay çıktı: Yıldız oyuncu resmen ayrılıyor!

Beşiktaş'ta Ciro Immobile'nin ayrılığına resmen onay çıktı. Beşiktaş yönetimi, Ciro Immobile transferinin önünü açtı.

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Beşiktaş'tan transfere onay çıktı: Yıldız oyuncu resmen ayrılıyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 21:16
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 21:16

Beşiktaş'ta Ciro Immobile transferi gerçekleşiyor. Beşiktaş yönetimi, Ciro Immobile'nin transferi için kolaylık sağladı.

BEŞİKTAŞ'TA CIRO IMMOBILE İMZALIYOR

Beşiktaş formasıyla beklentileri karşılayamayan Ciro Immobile, an itibarıyla Serie A ekibi Bologna ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Esasen ise Beşiktaş'taki yüksek maaşından vazgeçmek istemeyen Ciro Immobile'nin, siyah beyazlı yönetimle tazminat konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi ve Çizme basınına göre transfer sonuçlandı.

Beşiktaş'tan transfere onay çıktı: Yıldız oyuncu resmen ayrılıyor!

BEŞİKTAŞ'TAN TRANSFER İÇİN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Beşiktaş'ın uzun zamandır göndermek istediği Ciro Immobile için yakın zamanda resmi duyuru yapması bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

CIRO IMMOBILE BEŞİKTAŞ'A NEREDEN GELMİŞTİ?
İtalyan golcü, Lazio'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu.
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#Transfer Haberleri
#Spor
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