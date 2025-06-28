Bright Osayi-Samuel transferi iptal oldu: Beşiktaş'ta kritik karar!

Beşiktaş ve Bright Osayi-Samuel arasındaki görüşmeler durdu. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Bright Osayi-Samuel için olumsuz konuştu.

Beşiktaş'ta Bright Osayi-Samuel transferi krize girdi. Beşiktaş yönetimi, transfer görüşmelerini durdurdu.

BEŞİKTAŞ'TA BRIGHT OSAYI-SAMUEL TRANSFERİ ZORLAŞTI

Beşiktaş Başkanı Bright Osayi-Samuel transferi için açıklama yaptı ve "Osayi’nin babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık. Karşı taraftan haber bekliyoruz. Daha önce konuştuğumuz şartlarımıza uyarsa gelir, aksi takdirde alternatiflerimiz hazır." ifadelerini kullandı.

OSAYI FENERBAHÇE İLE NEDEN DEVAM EDEMEDİ?

Sarı lacivertli kulüp, Bright Osayi-Samuel'in maaş beklentisini yüksek bulmuştu.