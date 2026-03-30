Önümüzdeki sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratmak istemeyen Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlı ekip kadroda yerli oyuncu kalitesini yükseltmek istiyor. Bu doğrultuda stoper ve forvet mevkileri için isimler belirlendi.

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş'tan yerli hamlesi! İki yıldız listede, Galatasaray da devrede: Sezon sonu teklif yapılacak Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporları doğrultusunda yerli oyuncu kalitesini yükseltmek amacıyla transfer çalışmalarına hız verdi ve stoper, forvet ile kaleci mevkileri için isimler belirledi. Beşiktaş, Lille forması giyen milli kaleci Berke Özer'i gündemine aldı ve sezon sonunda resmi teklif yapılması bekleniyor. Berke Özer, bu sezon 38 maçta görev yaptı ve kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Porto'nun genç golcüsü Deniz Gül de Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alıyor ve Galatasaray'ın da ilgilendiği ifade ediliyor. Deniz Gül'ün de kulübüyle sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.

KALEYE SÜRPRİZ ADAY

Takvim'in haberine göre, kaleci transferi planlayan yönetimin rotasını Fransa'ya çevirdiği ve Lille'de forma giyen Berke Özer'i gündemine aldığı belirtiliyor. 25 yaşındaki milli kaleci için sezon sonunda resmi teklif yapılması bekleniyor.

Bu sezon 38 maçta görev yapan 1.91 boyundaki Berke Özer, kalesinde 48 gol görürken 12 karşılaşmada ise gole izin vermedi. Başarılı file bekçisinin kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY DA İLGİLENİYOR

Öte yandan transfer listesinde yer alan bir diğer isim ise Porto'nun genç golcüsü Deniz Gül. 21 yaşındaki forvetle Galatasaray'ın da ilgilendiği ifade edilirken, Siyah-Beyazlı yönetimin kısa süre içinde oyuncu için girişimlere başlaması ve sezon sonunda teklif sunması planlanıyor. Deniz Gül'ün de kulübüyle sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.