Beşiktaş'tan yerli hamlesi! İki yıldız listede, Galatasaray da devrede: Sezon sonu teklif yapılacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Önümüzdeki sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratmak istemeyen Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlı ekip kadroda yerli oyuncu kalitesini yükseltmek istiyor. Bu doğrultuda stoper ve forvet mevkileri için isimler belirlendi.
Takvim'in haberine göre, kaleci transferi planlayan yönetimin rotasını Fransa'ya çevirdiği ve Lille'de forma giyen Berke Özer'i gündemine aldığı belirtiliyor. 25 yaşındaki milli kaleci için sezon sonunda resmi teklif yapılması bekleniyor.
Bu sezon 38 maçta görev yapan 1.91 boyundaki Berke Özer, kalesinde 48 gol görürken 12 karşılaşmada ise gole izin vermedi. Başarılı file bekçisinin kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Öte yandan transfer listesinde yer alan bir diğer isim ise Porto'nun genç golcüsü Deniz Gül. 21 yaşındaki forvetle Galatasaray'ın da ilgilendiği ifade edilirken, Siyah-Beyazlı yönetimin kısa süre içinde oyuncu için girişimlere başlaması ve sezon sonunda teklif sunması planlanıyor. Deniz Gül'ün de kulübüyle sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.