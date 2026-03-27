Beşiktaş'ta Orkun Kökçü isyanı!

Beşiktaş camiasında Orkun Kökçü için art arda sert çıkışlar yapıldı. Esasen ise köklü taraftar gruplarının Orkun Kökçü paylaşımları dikkat çekerken, ayrıca bireysel olarak da taraftarlar sitemde bulundu.

BEŞİKTAŞ'TA ORKUN KÖKÇÜ İSYANI!

Beşiktaş'taki son döneminde beklentilerin üzerine çıkan ve çok özel skor katkıları veren Orkun Kökçü, A Milli Takım'da ise Vincenzo Montella tarafından yedek bırakılmış ve Romanya maçının son bölümünde şans bulmuştu! An itibarıyla süreçten ve Orkun Kökçü'nün formuna rağmen yapılan farklı tercihlerden memnun olmayan Beşiktaş camiası, hem topluluk hem de birey bazında büyük tepkiler verdi ve Orkun Kökçü'nün başarılı döneminin hakkının verilmesini istedi.

ORKUN KÖKÇÜ VE BEŞİKTAŞ'TAKİ SON DÖNEM PERFORMANSI

Beşiktaş kariyerine sessiz başlayan ama ardından büyük bir çıkış yakalayan Orkun Kökçü, siyah beyazlılardaki son 9 maçında 7 gol ve 3 asistlik katkı sağlayarak dikkatleri iyice üzerine çekmişti.