Emirhan Topçu için dev transfer teklifi! Milan, Beşiktaş'ın kapısını çaldı

İtalya Serie A devi Milan, Beşiktaş'ın yıldız stoperi Emirhan Topçu'yu transfer listesine aldı. Milan'ın Beşiktaş yöneticileriyle doğrudan temasa geçtiği öne sürüldü.

27.03.2026
09:29
27.03.2026
09:31

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hızla başladı. Siyah-beyazlılar kadroya 5 veya 6 futbolcu takviye yapmak isterken sürpriz bir gelişme yaşandı. Takımın en önemli yıldızlarından olan Emirhan Topçu dev kulüplerin listesine girdi.

Milan, Beşiktaş'ın genç savunmacısı Emirhan Topçu'yu transfer listesine alarak resmi teklif sundu.
İtalyan kulübü, Beşiktaş'a resmi teklif sundu ve transfer sürecinin hız kazandığı belirtiliyor.
25 yaşındaki Emirhan Topçu, Beşiktaş formasıyla 63 resmi maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Emirhan Topçu'nun 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de 18 maçta 1 golü bulunuyor.
MİLAN, EMİRHAN TOPÇU'YU RADARA ALDI

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Beşiktaş'ın genç savunmacısı Emirhan Topçu'yu transfer listesine aldı. Takvim'de yer alan habere göre; İtalyan kulübünün, siyah-beyazlılara resmi teklif sunduğu öğrenildi.

Transfer sürecinin hız kazandığı belirtilirken, Milan'ın Beşiktaş ile doğrudan temas kurduğu ifade ediliyor. Henüz teklifin detayları netleşmezken, görüşmelerin nasıl ilerleyeceği merak konusu. Beşiktaş yönetiminin söz konusu teklife vereceği yanıtın önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Oyuncunun geleceği ise iki kulüp arasında yapılacak görüşmelerin sonucuna göre şekillenecek.

25 yaşındaki Emirhan Topçu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 63 resmi maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

2025-2026 Sezonu İstatistikleri (Güncel)
OrganizasyonMaçGolAsistSarı KartDakika
Süper Lig181071471
UEFA Avrupa Ligi100190
Toplam191081561
