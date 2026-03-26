Beşiktaş'tan kaleye sözleşme planı! Altay Bayındır beklenirken sürpriz isim ortaya çıktı

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlı ekip kaleci transferi için kolları sıvadı.

ALTAY BAYINDIR GÜNDEME GELEN İLK İSİM

Gündeme gelen ilk isim Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır'dı. Ancak Beşiktaş'ın sürpriz bir file bekçisini transfer etmek için girişimlere başladığı ileri sürüldü.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Beşiktaş'ın kaleci transferindeki 1 numaralı hedefi Wolverhampton forması giyen Portekizli kaleci Jose Sa.

SÖZLEŞME PLANLARI

Haberde, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da alınması için onay verdiği 33 yaşındaki eldiven için bonservis bedeli ödenmemesinin planlandığı kaydedildi.

Tecrübeli kalecinin alacaklarına karşılık, bitmesine 1+1 yıl kalan sözleşmesini feshetmesini bekleyen Beşiktaş yönetimi, Sa'nın İngiliz kulübünden ayrılmasının ardından harekete geçecek.

Bu sezon Premier Lig'de 19 maça çıkan Jose Sa 30 gol yerken, 4 müsabakada kalesini gole kapadı.