SON DAKİKA!
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ın yıldızı Hyeon-Gyu Oh'tan transfer sözleri!

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ve Kasımpaşa karşılaştı. Siyah beyazlı yıldızlar, zorlu galibiyet sonrasında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş'ın yıldızı Hyeon-Gyu Oh'tan transfer sözleri!
GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 23:37
|
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 23:40

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Milli ara öncesindeki galibiyeti yorumlayan Beşiktaşlı futbolcular, sürece dair kritik tespitler yaptı.

Beşiktaş'ın yıldızı Hyeon-Gyu Oh'tan transfer sözleri!

ORKUN KÖKÇÜ ART ARDA GELEN GOLLERİNE DEĞİNDİ

"İlk yarıda oyuna hakimdik. İkinci yarı daha çok geriye çekildik. Sevmediğimiz bir şey. Bunu analiz etmeliyiz. 3 puan önemliydi. Milli araya güzel girdik. Milli takımlara odaklanma zamanı şimdi. Sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kışın kampta söylediğim gibi hissediyordum, ilk golü attıktan sonra açılacaktım. Futbolda genelde öyle olur. İlk gol arayışında daha çok heyecanlanırsın, mantıksız şeyler yaparsın. Açıldım, daha rahat oynamaya başladım, performansım arttı. Böyle devam etmek istiyorum. Bu da çalışarak olacak tabii. Romanya maçıyla ilgili milli takımdaki arkadaşlarımla konuştuk. Önemini biliyoruz. Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Bunun için de milli takım hocamız bizi daha erken toparlamaya karar verdi, daha iyi hazırlanmak için. 1-2 güne kampa katılacağız. Çalışarak Dünya Kupası'na katılmayı hedefliyoruz."

Beşiktaş'ın yıldızı Hyeon-Gyu Oh'tan transfer sözleri!

HYEON-GYU OH GELECEĞİ HAKKINDA NET KONUŞTU

"Bizim için önemli bir maçtı. Kazanmak istiyorduk, kazandığımız için mutluyuz. Beşiktaş'ta olmak benim için değerli. Her gün hayaller kuruyorum. Beşiktaş'ta olabildiğince uzun süre kalmak istiyorum. Bu seyircinin desteğiyle oynamak çok önemli. Burada olduğum her gün tekrar tekrar mutlu oluyorum."

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
