SON DAKİKA!
Beşiktaş-Kasımpaşa | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'de haftanın kapanış mücadelesinde, Beşiktaş ile Kasımpaşa karşılaşıyor. Dolmabahçe'deki futbol akşamına dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 18:31
|
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 19:02

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Hakem Batuhan Kolak'ın düdük çalacağı heyecanlı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.

BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Asllani, Ndidi, Cerny, Orkun, Olaitan, Hyeon Gyu Oh.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Adam, Kamil Ahmet, Baldursson, Cafu, Diabate, Ben Ouanes, Allevinah, Benek.

BEŞİKTAŞ VE KASIMPAŞA'NIN SÜPER LİG PERFORMANSLARI

26 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş; haftaya 49 puanla 4. sırada girdi. Diğer taraftaysa Kasımpaşa; aynı dönemde aldığı 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 yenilgi ile 24 puan toplayarak, 15. sırada konumlandı.

BEŞİKTAŞ VE KASIMPAŞA'DA EKSİKLER

Beşiktaş’ta Emirhan Topçu, El Bilal Toure ve Taylan Bulut bu akşam sahada olamazken; konuk Kasımpaşa'da da Emre Taşdemir ve Godfried Frimpong, zorlu deplasmanda oynayamayacak.

BEŞİKTAŞ VE KASIMPAŞA ARASINDA 46. DÜELLO

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 45 lig maçında Beşiktaş 26 galibiyet alırken, Kasımpaşa ise 9 kez kazandı. Ayrıca da taraflar, 10 müsabakada eşitliği bozamadı.

BEŞİKTAŞ VE KASIMPAŞA'DA SEZON HEDEFLERİ

Beşiktaş Avrupa kupalarına katılma yolunda hata yapmak istemezken, Kasımpaşa da Dolmabahçe'den puan ya da puanlar almak ve küme hattından uzaklaşmak istiyor.

Sıkça Sorulan Sorular

BU KARŞILAŞMA ÖNCESİNDE, İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON MAÇLAR NASILDI?
Beşiktaş; Kasımpaşa ile oynadığı son 10 mücadelenin, sadece 2'sinde sahadan zaferle ayrılabilmişti.
