Beşiktaş-Kasımpaşa | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Hakem Batuhan Kolak'ın düdük çalacağı heyecanlı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Asllani, Ndidi, Cerny, Orkun, Olaitan, Hyeon Gyu Oh.
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Adam, Kamil Ahmet, Baldursson, Cafu, Diabate, Ben Ouanes, Allevinah, Benek.
26 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş; haftaya 49 puanla 4. sırada girdi. Diğer taraftaysa Kasımpaşa; aynı dönemde aldığı 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 yenilgi ile 24 puan toplayarak, 15. sırada konumlandı.
Beşiktaş’ta Emirhan Topçu, El Bilal Toure ve Taylan Bulut bu akşam sahada olamazken; konuk Kasımpaşa'da da Emre Taşdemir ve Godfried Frimpong, zorlu deplasmanda oynayamayacak.
İki takım arasında bugüne kadar oynanan 45 lig maçında Beşiktaş 26 galibiyet alırken, Kasımpaşa ise 9 kez kazandı. Ayrıca da taraflar, 10 müsabakada eşitliği bozamadı.
Beşiktaş Avrupa kupalarına katılma yolunda hata yapmak istemezken, Kasımpaşa da Dolmabahçe'den puan ya da puanlar almak ve küme hattından uzaklaşmak istiyor.