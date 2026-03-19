Galatasaray'ın Liverpool hüsranı tarihe geçti: En farklı mağlubiyetler listesi!

Galatasaray, dün gece oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Liverpool'a 4-0 kaybetti. Esasen ise sarı kırmızılıların bu hüsranı, Avrupa'daki en farklı mağlubiyetler listesine 10. sıradan giriş yaptı.

GALATASARAY'IN AVRUPA ARENASINDAKİ EN FARKLI MAĞLUBİYETLERİ

1 - Real Madrid'e karşı 2019-2020 sezonunda 6-0!

2 - Bayern Münih'e karşı 1972-1973 sezonunda 6-0!

3 - Real Madrid'e karşı 2013-2014 sezonunda 6-1!

4 - Paris Saint-Germain'e karşı 2019-2020 sezonunda 5-0!

5 - Chelsea'ye karşı 1999-2000 sezonunda 5-0!

6 - Milan'a karşı 1962-1963 sezonunda 5-0!

7 - Eintracht Frankfurt'a karşı 2025-2026 sezonunda 5-1!

8 - PSV Eindhoven'a karşı 2017-2018 sezonunda 5-1!

9 - Bayer Leverkusen'e karşı 2007-2008 sezonunda 5-1!

10 - Liverpool'a karşı 2025-2026 sezonunda 4-0!