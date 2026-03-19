Galatasaray Avrupa’ya veda etti! Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği gelir belli oldu: İşte dudak uçuklatan rakam...

Trendyol Süper Lig'de dolu dizgin şampiyonluğa koşan ve Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Galatasaray, Avrupa defterini İngiltere'de kapattı. İlk maçtaki skor avantajıyla sahaya çıkan temsilcimiz, 25. dakikada Dominik Szoboszlai’nin golüyle sarsıldı.

11 DAKİKADA GELEN YIKIM

İkinci yarıya baskılı başlayan taraf yine "Kırmızılar" oldu. Galatasaray savunmasının direncini kıran goller art arda geldi. Kalan sürede skoru koruyan Liverpool çeyrek finale yükselirken, Galatasaray bu sezonki rüya gibi Şampiyonlar Ligi yolculuğunu noktaladı.

SERVETİ ELİNİN TERSİYLE İTTİ!

Galatasaray elenmenin üzüntüsünü yaşasa da, bu sezon sergilediği performansla kasasını doldurmayı başardı. Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasından itibaren sergilenen performans ve yayın gelirleri birleşince ortaya devasa bir tablo çıktı.

Galatasaray’ın bu sezonki Devler Ligi geliri:

53.5 MİLYON EURO!

Grup aşamasındaki başarı primleri, yayın hakları ve katsayı gelirleriyle birlikte Galatasaray’ın bu sezonki toplam kazancı tam 53.5 milyon euro (yaklaşık 2 milyar TL) olarak gerçekleşti. Ancak Cimbom, Liverpool engelini aşabilseydi bu rakamı çok daha yukarı taşıyacaktı. Çeyrek final biletinin kıyısından dönen Aslan, turu geçmesi halinde UEFA'dan gelecek olan 12.5 milyon euro tutarındaki dev bonusu da İngiltere'de bırakmış oldu. Elenmesine rağmen kasasını dolduran yönetim, şimdi bu 53.5 milyon euro'luk dev bütçeyle gelecek sezonun transfer planlaması için elini güçlendirdi.

ŞİMDİ GÖZLER LİG VE KUPADA

Avrupa'ya veda eden Galatasaray'da artık tek hedef "Double" yapmak. Liderlik koltuğunda oturan Okan Buruk ve öğrencileri, tüm enerjisini Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuna çevirdi.