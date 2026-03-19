Liverpool maçı sonrası Virgil van Dijk’tan Galatasaray itirafı! 'Daha fazla atabilirdik ama...'

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray’ı konuk eden Liverpool’da, kaptan Virgil van Dijk maç sonunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hollandalı yıldız, galibiyete rağmen sarı-kırmızılı ekip hakkında unutulmayacak bir itirafta bulundu.

"GALATASARAY, TARAFTARI SAYESİNDE BİZİ YENDİ"

Liverpool’un 4-0’lık net skorla tur atladığı mücadelenin ardından konuşan 34 yaşındaki tecrübeli stoper, bu sezon Galatasaray’a karşı aldıkları mağlubiyetlerin ana nedenini taraftar baskısına bağladı. Van Dijk, "Galatasaray’a karşı bu sezon iki kez yenildik ve ikisi de deplasmandaydı. Dürüst olmak gerekirse, o statta taraftarların oluşturduğu atmosfer ev sahibi takımın galibiyetinde başrolü oynadı. Bugün ise kendi kalemizdeydik ve gücümüzü gösterdik" ifadelerini kullandı.

UĞURCAN ÇAKIR'A ÖZEL ÖVGÜ

Galatasaray’ın sergilediği mücadeleye saygı duyduğunu belirten Van Dijk, maçın skorunun çok daha farklı olabileceğini ancak sarı-kırmızılı file bekçisinin kalesinde devleştiğini söyledi: "Aslında çok daha fazla gol atabilirdik. Galatasaray’ın kalecisi kalesinde 4 gol görmesine rağmen bence muazzam bir maç çıkardı. Onların başarısına ve hırsına her zaman saygı duyuyorum."

NOA LANG VE YOĞUN FİKSTÜR MESAJI

Maç sırasında talihsiz bir kaza yaşayarak parmağından sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Noa Lang hakkında da konuşan kaptan, "Kendisiyle görüştüm. Gerçekten büyük bir kaza ama stadın yapısıyla bir ilgisi yok. Umarım en kısa sürede aramıza döner" dedi.

Liverpool’un kutlama yapmaya vakti olmadığını hatırlatan tecrübe abidesi, "Kazanmak güzel ama önümüzde 50 saat sonra çıkacağımız kritik bir lig maçı var. Hemen toparlanıp ona odaklanmamız gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.