Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etti, Liverpool efsanesi Steven Gerrard'dan maç sonu skandal sözler geldi: 'Acınası haldelerdi'

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray, İngiliz devi Liverpool’a konuk oldu. İstanbul’daki ilk maçı 1-0 kazanarak büyük bir avantajla İngiltere’ye giden sarı-kırmızılılar, deplasmanda umduğunu bulamadı. Sahadan 4-0 mağlup ayrılan Aslan, çeyrek final kapısından döndü.

Mücadelenin ardından Liverpool efsanesi Steven Gerrard, Galatasaray hakkında yenilir yutulur cinsten olmayan, "skandal" niteliğinde açıklamalarda bulundu.

LİVERPOOL FIRTINASI ERKEN BAŞLADI

RAMS Park’taki galibiyetin moraliyle sahaya çıkan Galatasaray, Liverpool’un yoğun baskısına direnmekte zorlandı. İngiliz ekibine turu getiren gol perdesi 25. dakikada Dominik Szobozslai ile açıldı. İkinci yarıda üst üste gelen goller ise temsilcimizin direncini tamamen kırdı. Bu sonuçla adını çeyrek finale yazdıran Liverpool, bir sonraki turda Fransız devi PSG ile eşleşti.

20 YILLIK SERİ BOZULDU

Galatasaray için bu mağlubiyet sadece bir elenme değil, aynı zamanda tarihi bir serinin de sonu oldu. İki takım arasında Avrupa kupalarında oynanan 7. maçta sarı-kırmızılılar, rakibine karşı 20 yıl sonra mağlubiyet yüzü gördü. En son 2006-2007 sezonunda Liverpool’a deplasmanda mağlup olan Cimbom, o tarihten bu yana oynanan 3 karşılaşmayı da kazanmayı başarmıştı. Ancak Anfield’daki son randevu, bu istatistiği Liverpool lehine güncelledi.

STEVEN GERRARD’DAN SKANDAL YORUM: "UTANÇ VERİCİ!"

Maçın bitiş düdüğünün ardından TNT Sports ekranlarında mücadeleyi değerlendiren Liverpool’un unutulmaz kaptanı Steven Gerrard, Galatasaraylı taraftarları ayağa kaldıran sert ifadeler kullandı.

Temsilcimizin sahadaki performansını ve oyuncuların tavırlarını eleştiren Gerrard şunları söyledi: "Galatasaray bu gece baştan sona utanç vericiydi. Yerde yuvarlanıp durdular, bu gerçekten acınası bir durum. Evet, birkaç ciddi sakatlık yaşadıklarını kabul ediyorum ama Liverpool bu gece Galatasaray’ı sıradan bir takım gibi gösterdi. Bence sergiledikleri futbol ve duruş tam anlamıyla acınasıydı."

Gerrard'ın bu ağır yorumları sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, sarı-kırmızılı taraftarlar efsane isme tepki gösterdi.