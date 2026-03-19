Trabzonspor'un mali yapılanması diğer Süper Lig devlerine fark attı!

Trendyol Süper Lig devlerinin güncel borçları açıklanırken, Trabzonspor ise mali tabloda en az açık veren kulüp oldu. Esasen ise bordo mavililer, eksi bakiyesine oranla yatırımlarının karşılığını en fazla alan takım olarak dikkat çekti.

SÜPER LİG DEVLERİNİN GÜNCEL BORÇLARI

Galatasaray: 448 milyon Euro

Beşiktaş: 443 milyon Euro

Fenerbahçe: 378 milyon Euro

Trabzonspor: 78.7 milyon Euro

SÜPER LİG'İN 27. HAFTASI İTİBARIYLA İLK 4 SIRA

1 - Galatasaray | 64 Puan

2 - Fenerbahçe | 60 Puan

3 - Trabzonspor | 60 Puan

4 - Beşiktaş | 49 Puan