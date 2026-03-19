Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan net yorum: "Ceza mı vereceğiz?"

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 ile geçti. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kritik galibiyet sonrasında takımı adına olumlu değerlendirmelerde bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan net yorum:
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 23:15
|
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 23:21

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan galibiyet sözleri geldi. Esasen ise deneyimli antrenör, sürecin iyiyi gittiğini anlattı ve hayalleri olduğunu belirtti.

"Bence güzel bir maçtı. Bu tür maçlar herkes için zor olacak. Aşağıda kümede kalmak isteyenler var. Yukarıda pozisyon yakalamak isteyenler var. Herkes pozisyon peşinde. Kolay olmaz böyle maçlar ama iyi başladık, 2-0'ı erken bulduk. Bir penaltı oldu. Penaltı haricinde pozisyon olmadı kalemizde. Maç sıkıntılı geçmedi. Pozisyon vermedik penaltı haricinde. İkinci yarı 3-4 net pozisyonumuz var. Galatasaray mağlubiyeti sonrası evde ikide iki yapmak moral oldu çocuklara. Milli ara var şimdi. Yavaş yavaş son bölüme hazırlanacağız. Her maçın canı ayrıdır. Maçların canları çok farklıdır. Gençlerbirliği maçı farklı, Kasımpaşa maçı farklı. İnişler çıkışlar oluyor maç içinde. Rakip bazen sizden daha iyi oynuyor. Önemli olan totalde takım iyi mi, oyuncular motive mi? Oh, tam bir takım oyuncusu. Her şeyini veriyor saha içinde. Orkun'un son bölümde pozisyonunu değiştirdik. Daha 6 gibiydi ilk bölümde, ikinci bölümde daha önde kullanıyoruz. Orkun'un onu yapabilecek yetenekleri var. Her maçta gol atıyor, asist yapıyor. Farklı bir oyun oynuyor. Bu onun için de çok değerli. Önünde milli maçlar var. Orkun'un yaşı daha çok genç. Orkun, 30 gündür oruç tutuyor. 30 gündür oruç tutan tek futbolcumuz. Ona rağmen fizik durumu çok iyi. Üstüne koya koya gidecek. Takıma sahip çıkıyor. Türk futbolunun nasıl olduğunu daha iyi anladı. O da kendi oyununun gelişmesinde çok faydalı oldu. Bazen maçlarda performansları düşüyor oyuncuların. Her maç yüksek olacak diye bir şey yok. Amir penaltı yaptırdı, ne yapacağız ceza mı vereceğiz. Yersen fazlasını atarsın. İyi yoldayız. Gelecek için planlarımız var. Hayallerimiz var. İnşallah bu doğrultuda yolumuza devam edersek önümüz aydınlık."

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'IN GALİBİYET GOLLERİ KİMLERDEN GELMİŞTİ?
Siyah beyazlılar, Oh ve Orkun ile sonuca gitmişti.
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.