Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan net yorum: "Ceza mı vereceğiz?"

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan galibiyet sözleri geldi. Esasen ise deneyimli antrenör, sürecin iyiyi gittiğini anlattı ve hayalleri olduğunu belirtti.

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN'DAN NET YORUM: "CEZA MI VERECEĞİZ?"

"Bence güzel bir maçtı. Bu tür maçlar herkes için zor olacak. Aşağıda kümede kalmak isteyenler var. Yukarıda pozisyon yakalamak isteyenler var. Herkes pozisyon peşinde. Kolay olmaz böyle maçlar ama iyi başladık, 2-0'ı erken bulduk. Bir penaltı oldu. Penaltı haricinde pozisyon olmadı kalemizde. Maç sıkıntılı geçmedi. Pozisyon vermedik penaltı haricinde. İkinci yarı 3-4 net pozisyonumuz var. Galatasaray mağlubiyeti sonrası evde ikide iki yapmak moral oldu çocuklara. Milli ara var şimdi. Yavaş yavaş son bölüme hazırlanacağız. Her maçın canı ayrıdır. Maçların canları çok farklıdır. Gençlerbirliği maçı farklı, Kasımpaşa maçı farklı. İnişler çıkışlar oluyor maç içinde. Rakip bazen sizden daha iyi oynuyor. Önemli olan totalde takım iyi mi, oyuncular motive mi? Oh, tam bir takım oyuncusu. Her şeyini veriyor saha içinde. Orkun'un son bölümde pozisyonunu değiştirdik. Daha 6 gibiydi ilk bölümde, ikinci bölümde daha önde kullanıyoruz. Orkun'un onu yapabilecek yetenekleri var. Her maçta gol atıyor, asist yapıyor. Farklı bir oyun oynuyor. Bu onun için de çok değerli. Önünde milli maçlar var. Orkun'un yaşı daha çok genç. Orkun, 30 gündür oruç tutuyor. 30 gündür oruç tutan tek futbolcumuz. Ona rağmen fizik durumu çok iyi. Üstüne koya koya gidecek. Takıma sahip çıkıyor. Türk futbolunun nasıl olduğunu daha iyi anladı. O da kendi oyununun gelişmesinde çok faydalı oldu. Bazen maçlarda performansları düşüyor oyuncuların. Her maç yüksek olacak diye bir şey yok. Amir penaltı yaptırdı, ne yapacağız ceza mı vereceğiz. Yersen fazlasını atarsın. İyi yoldayız. Gelecek için planlarımız var. Hayallerimiz var. İnşallah bu doğrultuda yolumuza devam edersek önümüz aydınlık."