Vincenzo Montella'nın Semih Kılıçsoy kararı sosyal medyada ses getirdi!

Türkiye'nin Romanya kafilesine dahil edilen Semih Kılıçsoy, an itibarıyla Ümit Milli Takım'a gönderildi. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası yolundaki Kosova deplasmanı için sürpriz bir karar aldı.
2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası finallerine gidebilmek için Hırvatistan ile grup liderliği mücadelesi veren ve maç fazlasıyla zirvede yer alan Ümit Milli Takım, rakibiyle 31 Mart'ta deplasmanda kritik bir müsabakaya çıkacak! Osijek kentindeki Opus Arena'da oynanacak maç, TSİ 18.30'da başlayacak.
Semih Kılıçsoy ve Vincenzo Montella arasında daha önce de benzer süreçler yaşanmış ve 20 yaşındaki golcü milli formadan uzak kalmıştı. An itibarıyla ise Semih Kılıçsoy'un tekrar Ümit Milli Takım'a gitmesi, taraftarlar nezdinde yine sert karşılık buldu ve sosyal medyada çok tepki gördü.