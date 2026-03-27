TFF 1. Lig’de Süper Lig bileti için gün sayan Amedspor, FIFA’dan gelen beklenmedik bir haberle sarsıldı. Zirve mücadelesinin kızıştığı kritik haftalarda, Diyarbakır temsilcisine süresiz transfer yasağı getirildiği açıklandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Süper Lig kapısındaki Amedspor’a FIFA’dan soğuk duş: Transfer tahtası kapandı! TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Amedspor'a FIFA'dan süresiz transfer yasağı getirildi. Amedspor'a FIFA tarafından süresiz transfer yasağı getirildi. Yasağın hangi dosyadan veya somut gerekçeden kaynaklandığına dair henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. FIFA'nın yaptırım listesinde Kayserispor da bulunuyor ve sarı-kırmızılı kulübe 3 transfer dönemi boyunca geçerli olacak bir yasak getirildi.

AMEDSPOR’DA TRANSFER TAHTASI KAPANDI

FIFA’nın resmi internet sitesindeki güncel listeye yansıyan karara göre; Amedspor artık yeni bir transfer gerçekleştiremeyecek. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu "süresiz" yasağın hangi dosyadan veya hangi somut gerekçeden kaynaklandığına dair henüz kulüpten ya da FIFA’dan detaylı bir açıklama gelmedi.

KAYSERİSPOR DA LİSTEDE: 3 DÖNEM YASAK!

FIFA’nın yaptırım listesinde sadece Amedspor yer almıyor. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor da ağır bir cezayla karşı karşıya kaldı. Sarı-kırmızılı kulübe, belirlenen ihlaller nedeniyle 3 transfer dönemi boyunca geçerli olacak bir yasak getirildiği bildirildi.

AMED SPORTİF FAALİYETLERDEN TRANSFER YASAĞI AÇIKLAMASI

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, haklarında çıkan 'FIFA'dan süresiz transfer yasağı' haberlerinin gerçeği yansıtmadığı, geçici transfer yasağına neden olan bonservis bedelinin yatırıldığını açıkladı.



Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından 8 Ocak 2025 tarihinde Go Ahead Eagles kulübünden transfer edilen Bobby Adekanye ile ilgili doğan bonservis bedeline ilişkin ilgili kulüp FIFA'ya başvuru yapmıştır. Söz konusu ödeme kulübümüz tarafından gerçekleştirilmiş olup, ödeme belgelerinin FIFA'nın ilgili sistemlerine yüklenmesi ile birlikte geçici transfer yasağı kaldırılacaktır. Bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medyada yer alan 'süresiz transfer yasağı' şeklinde haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.