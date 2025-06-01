Beşiktaş'tan yerli sağ bek operasyonu! Zeki Çelik olmazsa hamle yapacaklar

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa’da kötü gidişata dur diyemeyen Beşiktaş, gelecek sezon iddialı kadro kurmak için çalışmalara başladı. Takımda birçok isimle yolların ayrılması beklenirken yabancı kontenjanı da göz önünde bulundurularak transfer listesi hazırlanıyor. Sağ bek mevkisi için arayışlarına başlayan siyah-beyazlı ekip yerli isimlere yöneliyor.



ZEKİ ÇELİK TRANSFERİNDE ENGEL

Siyah-beyazlılar, sağ bek için liste başı olarak belirlediği Zeki Çelik transferinde maliyet engeliyle karşılaştı. İngiltere Premier Lig temsilcisi Fulham'ın da takip ettiği 28 yaşındaki futbolcu için Roma kulübü 6 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.



TAHA ŞAHİN LİSTEDE

İtalyan ekibinin söz konusu rakamda indirime gitmeme ihtimalini göz önününde bulunduran Beşiktaş, Zeki'nin alternatifini Türkiye'de buldu. Beşiktaş, Çaykur Rizespor'da gösterdiği performans ile A Milli Takım'a kadar yükselen Taha Şahin'i listesine dahil etti.



BEŞİKTAŞ MAÇINDA DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a konuk oldukları maçta 1 asist kaydeden 24 yaşındaki sağ bek, teknik heyetin de dikkatini çekti. Siyah-beyazlıların, Taha için Karadeniz ekibiyle kısa sürede içerisinde temaslara başlaması bekleniyor.