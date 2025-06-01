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 | Murat Makas

Beşiktaş'tan yerli sağ bek operasyonu! Zeki Çelik olmazsa hamle yapacaklar

Beşiktaş gelecek sezon için sağ bek transferini bitirmek istiyor. Zeki Çelik'i listeye alan siyah-beyazlılar transferin maliyet sebebiyle zora girmesiyle alternatifi Süper Lig'de buldu. İşte detaylar...

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Beşiktaş'tan yerli sağ bek operasyonu! Zeki Çelik olmazsa hamle yapacaklar
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 14:43
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 14:43

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa’da kötü gidişata dur diyemeyen Beşiktaş, gelecek sezon iddialı kadro kurmak için çalışmalara başladı. Takımda birçok isimle yolların ayrılması beklenirken yabancı kontenjanı da göz önünde bulundurularak transfer listesi hazırlanıyor. Sağ bek mevkisi için arayışlarına başlayan siyah-beyazlı ekip yerli isimlere yöneliyor.

ZEKİ ÇELİK TRANSFERİNDE ENGEL

Siyah-beyazlılar, sağ bek için liste başı olarak belirlediği Zeki Çelik transferinde maliyet engeliyle karşılaştı. İngiltere Premier Lig temsilcisi Fulham'ın da takip ettiği 28 yaşındaki futbolcu için Roma kulübü 6 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

Beşiktaş'tan yerli sağ bek operasyonu! Zeki Çelik olmazsa hamle yapacaklar

TAHA ŞAHİN LİSTEDE

İtalyan ekibinin söz konusu rakamda indirime gitmeme ihtimalini göz önününde bulunduran Beşiktaş, Zeki'nin alternatifini Türkiye'de buldu. Beşiktaş, Çaykur Rizespor'da gösterdiği performans ile A Milli Takım'a kadar yükselen Taha Şahin'i listesine dahil etti.

Beşiktaş'tan yerli sağ bek operasyonu! Zeki Çelik olmazsa hamle yapacaklar

BEŞİKTAŞ MAÇINDA DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a konuk oldukları maçta 1 asist kaydeden 24 yaşındaki sağ bek, teknik heyetin de dikkatini çekti. Siyah-beyazlıların, Taha için Karadeniz ekibiyle kısa sürede içerisinde temaslara başlaması bekleniyor.

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Güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan Taha Şahin'in Rizespor ile 2027 yılına kadar kontratı bulunuyor.
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