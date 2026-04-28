Beşiktaş gelecek sezonda iddialı kadro kurmak için transfer çalışmalarına başladı. Bu sezon taraftarını yine hayal kırıklığına uğratan siyah-beyazlılar Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda yerli futbolculara da yönelecek.

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş'tan yerli transfer operasyonu! Hem Fenerbahçe hem Başakşehir'den 4 yıldız listede Beşiktaş, gelecek sezon için iddialı bir kadro kurma çalışmaları kapsamında yerli futbolculara yöneliyor. Fenerbahçe'den kiralanan Cengiz Ünder'in yerine Yusuf Sarı'nın transfer edilmesi düşünülüyor. Beşiktaş'ın Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer ile de ilgilendiği öne sürülüyor. Fenerbahçe'den Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci'nin de listede olduğu belirtiliyor.

CENGİZ'İN YERİNE YUSUF

Fenerbahçe'den kiralık olarak kadroya katılan Cengiz Ünder sergilediği performansla eleştirilerin odağı oldu. Beşiktaş’ın Cengiz Ünder’in yerine ilgilendiği futbolcu belli oldu.

Sergen Yalçın'ın kadrodaki yerli rotasyonunu güçlendirmeyi istediği ve sağ kanat transferi için, Başakşehir'de forma giyen Yusuf Sarı'yı listeye aldığı iddia edildi.

BAŞAKŞEHİR VE FENERBAHÇE'DEN OYUNCULAR LİSTEDE

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; 27 yaşındaki kanat oyuncusu için önümüzdeki günlerde Başakşehir ile masaya oturulacak. Haberde, Yusuf'un da Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Beşiktaş’ın Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer’in de peşinde olduğu öne sürülüyor. Kaleci arayışına giren siyah-beyazlılar transfer sezonunda hamle yapacak.

Fenerbahçe forması giyen kanat oyuncuları Oğuz Aydın ve İrfan Can Kahveci öne çıkan isimler arasında yer aldı.



