Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük beraberliğinin ardından konuştu! "Oyun bizi tatmin etmedi"

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında ağırladığı ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Bu beraberlikle puanını 56'ya yükselten siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Bugün oynadığımız oyun bizi tatmin etmedi. Takım ve bireysel performans beklentilerin uzağındaydı" dedi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük beraberliğinin ardından konuştu!
Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarının heyecanı tamamlandı. Ligde haftanın kapanış maçlarından birinde Beşiktaş ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya geldi. Gol sesinin çıkmadığı mücadele, başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Beşiktaş bu sonuçla puanını 56'ya yükseltirken Fatih Karagümrük de puanını 21 yaptı.

"OYUN VE SKOR BEKLEDİĞİMİZ GİBİ OLMADI"

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Yalçın, "Oyun ve skor beklediğimiz gibi olmadı. İç saha maçlarını iyi oynayarak kazanmak istiyoruz. Bugün oynadığımız oyun bizi tatmin etmedi. Takım ve bireysel performans beklentilerin uzağındaydı. İkinci yarıda pozisyonlarımız vardı ama şanssız da olunca kazanamadık. Yolumuza devam edeceğiz. Bir an evvel problemleri çözüp neler olup bittiğine bakacağız. İyi bir sezon finali yapmak istiyoruz." diye konuştu.

"HEDEFSİZ KALINCA İŞLER BİRAZ DAHA ZORLAŞIYOR"

Ligin son bölümünde bu tür performansların normal olduğunu kaydeden Sergen Yalçın, şunları söyledi:

"Bitime 3 maç kaldı. 4'üncülük pozisyonunu korumaya çalışıyoruz. Oyun tatmin etmedi. Maçın zor olacağıyla ilgili çok uyardım oyuncuları. Ne olursa olsun iç sahada oynuyoruz, kazanmak zorundayız ama bazen işler istediğimiz gibi olmayabiliyor. Rakip iyi mücadele etti, iyi savunma yaptı. Üzgünüz tabii ama sonuçta şampiyonluğu da kaybetmedik. Bu tür sonuçlar ligin sonunda olabiliyor. 4 takımın üçü kazanamadı bu hafta. Bu tür skorlar çıkabiliyor. Hedefsiz kalınca işler biraz daha zorlaşıyor. Kupadan sonra lige konsantre olmak kolay olmuyor. Çok uyardım ama oyunculara fazla geçmemiş demek ki. Kupa bizim için çok değerli. Bizim için son çıkış Türkiye Kupası yarı finali. Final biletini yakalarsak bir hedef doğrultusunda ligin sonunu görmüş oluruz."

Sergen Yalçın, ayrıca gelecek sezonun kadro planlamasıyla ilgili herhangi bir toplantı yapmadıklarını ve kupa maçından sonra konuşacaklarını söyledi.

