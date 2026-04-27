Spor
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Fatih Karagümrük'te Stanojevic, Beşiktaş beraberliğini değerlendirdi! "Golleri hak ettiğimizi düşünüyorum"

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş ile 0-0 berabere kalarak puanını 21'e yükseltti. Puan tablosunda son sırada bulunan İstanbul ekibi, ligde kalma şansını mucizelere bıraktı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "İlk yarıda iyi şanslarımız vardı ama bunları değerlendiremedik. İlk yarıda golleri hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

Fatih Karagümrük'te Stanojevic, Beşiktaş beraberliğini değerlendirdi!
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 22:57
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 22:57

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Ligde haftanın kapanış maçlarından birinde Beşiktaş ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Tüpraş Stadı'nda kozlarını paylaştı. Karşılaşmada gol sesi çıkmazken takımlar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve 1'er puanın sahibi oldu.

Fatih Karagümrük'te Stanojevic, Beşiktaş beraberliğini değerlendirdi! "Golleri hak ettiğimizi düşünüyorum"

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük arasında oynanan karşılaşma 0-0 berabere sonuçlandı.
Beşiktaş puanını 56'ya yükseltirken, Fatih Karagümrük puanını 21'e çıkardı.
Fatih Karagümrük ligde son sırada yer alıyor ve ligde kalma şansı mucizelere kaldı.
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, ilk yarıda golleri hak ettiklerini belirtti.
Stanojevic, sezon boyunca yaşadıkları sakatlıklar ve problemlerden dolayı sıkıntılı bir sezon geçirdiklerini ifade etti.
Fatih Karagümrük'te Stanojevic, Beşiktaş beraberliğini değerlendirdi! "Golleri hak ettiğimizi düşünüyorum"

Beşiktaş bu sonuçla puanını 56 yaparken Fatih Karagümrük de puanını 21'e yükseltti. Ligde son sırada yer alan Fatih Karagümrük, bitime 3 hafta kala ligde kalma şansını mucizelere bıraktı.

"GOLLERİ HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fatih Karagümrük'te Stanojevic, Beşiktaş beraberliğini değerlendirdi! "Golleri hak ettiğimizi düşünüyorum"

Stanojevic, "Bugün kazanmaya çalıştık, bunun için hazırlanmıştık. İlk yarıda iyi şanslarımız vardı ama bunları değerlendiremedik. İlk yarıda golleri hak ettiğimizi düşünüyorum. İlerleyen dönemlerde ritmimizi kaybettik ama oyundan mutluyum." diye konuştu.

Sıkıntılı bir sezon yaşadıklarını anlatan deneyimli teknik adam, şunları söyledi:

"Bu sezon enteresan problemler yaşadım. Çok sağlam, stabil, uzun vadeli projeleri olan bir kulüpte çalışıyorum. Burada olmaktan mutluyum. Sakatlıklar ve değişik problemlerden dolayı sezon böyle geçti."

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
