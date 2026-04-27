Fatih Karagümrük'te Stanojevic, Beşiktaş beraberliğini değerlendirdi! "Golleri hak ettiğimizi düşünüyorum"

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Ligde haftanın kapanış maçlarından birinde Beşiktaş ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Tüpraş Stadı'nda kozlarını paylaştı. Karşılaşmada gol sesi çıkmazken takımlar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve 1'er puanın sahibi oldu.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 56 yaparken Fatih Karagümrük de puanını 21'e yükseltti. Ligde son sırada yer alan Fatih Karagümrük, bitime 3 hafta kala ligde kalma şansını mucizelere bıraktı.

"GOLLERİ HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Stanojevic, "Bugün kazanmaya çalıştık, bunun için hazırlanmıştık. İlk yarıda iyi şanslarımız vardı ama bunları değerlendiremedik. İlk yarıda golleri hak ettiğimizi düşünüyorum. İlerleyen dönemlerde ritmimizi kaybettik ama oyundan mutluyum." diye konuştu.

Sıkıntılı bir sezon yaşadıklarını anlatan deneyimli teknik adam, şunları söyledi:

"Bu sezon enteresan problemler yaşadım. Çok sağlam, stabil, uzun vadeli projeleri olan bir kulüpte çalışıyorum. Burada olmaktan mutluyum. Sakatlıklar ve değişik problemlerden dolayı sezon böyle geçti."