Beyoğlu Yeni Çarşı-Fenerbahçe Türkiye Kupası Canlı Maç Anlatımı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Beyoğlu Yeni Çarşı ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Beyoğlu Yeni Çarşı'nın sahasında oynanan müsabaka hakem Turgut Doman tarafından yönetiliyor. Doman'ın yardımcılıklarını Samet Çavuş ile Murat Ergin Gözütok yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Hakan Ülker.

İLK 11'LER

Beyoğlu Yeni Çarşı: Beytullah Buğra İpek, Murat Arda Ayhan, Batuhan Ekinci, Burak Yamaç, Ali Eren İyican, Alperen Yılmaz, Eren Büyükbaş, Mustafa Kaçan, Alhan Kurtoğlu, Sedat Komi, Arda Çeşmebaşı

Fenerbahçe: Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, İsmail Yüksek, Yiğit Efe Demir, Fred, Talisca, Sebastian Szymanski, Jhon Duran, Anthony Musaba, Dorgeles Nene

CANLI ANLATIM

1' Maçta ilk düdük çaldı.

7' Talisca’nın ceza yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

26' PENALTI KARARI GERİ ALINDI! Ceza sahası içi sağ tarafında Szymanski’nin pasında toplu buluşan Nene, Duran’a bıraktı. Bu oyuncu altıpasın üzerinde Sedat Komi’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Turgut Doman, penaltı noktasını gösterdi. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Doman, penaltıyı iptal etti.

40' Ceza sahası dışı sol çaprazdan Oğuz Aydın’ın vuruşunda kaleci Beytullah Buğra İpek meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45' Maçta ilk yarı golsüz tamamlandı.

46' Maçta ikinci yarıyı başlatan hakem düdüğü çaldı.