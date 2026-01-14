İstanbulspor-Trabzonspor Türkiye Kupası Canlı Maç Anlatımı

Kategoriler
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a konuk oluyor.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 18.00'de başlayan karşılaşmayı Burak Demirkıran yönetiyor.
Gruptataki ilk maçında Corendon Alanyaspor'a 1-0 yenilen olan bordo-mavililer, İstanbul ekibini yenerek gruptaki ilk galibiyetini alma amacında.
Trabzonspor, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere son 4 resmi karşılaşmasında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.
Süper Lig müsabakası için ağırladığı Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Karadeniz temsilcisi, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olurken Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'a 1-0, Süper Kupa yarı finalinde de Galatasaray'a 4-1 yenildi.
İstanbulspor: İsa Doğan, İzzet Ali, Fatih, Demir, Özcan, Fahri Kerem, İsa Dayaklı, Vefa, Cham, Yunus, Krstovski.
Trabzonspor: Onuralp, Ozan, Nwaiwu, Batagov, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Muçi, Cihan, Olaigbe, Augusto.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
29' GOL! Krstovski, takımını öne geçiren golü atıyor. (1-0)
41' GOL! Muçi, Trabzonspor'un eşitliği yakalamasını sağlayan golü atıyor. (1-1)
45' Maçta ilk yarı sona erdi.
46' Maçta ikinci yarıyı başlatan hakem düdüğü çaldı.