İstanbulspor-Trabzonspor Türkiye Kupası Canlı Maç Anlatımı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a konuk oluyor.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 18.00'de başlayan karşılaşmayı Burak Demirkıran yönetiyor.

Gruptataki ilk maçında Corendon Alanyaspor'a 1-0 yenilen olan bordo-mavililer, İstanbul ekibini yenerek gruptaki ilk galibiyetini alma amacında.

SON 4 RESMİ MAÇTA GALİBİYET YÜZÜ GÖRMEDİ

Trabzonspor, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere son 4 resmi karşılaşmasında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Süper Lig müsabakası için ağırladığı Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Karadeniz temsilcisi, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olurken Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'a 1-0, Süper Kupa yarı finalinde de Galatasaray'a 4-1 yenildi.

İLK 11'LER

İstanbulspor: İsa Doğan, İzzet Ali, Fatih, Demir, Özcan, Fahri Kerem, İsa Dayaklı, Vefa, Cham, Yunus, Krstovski.

Trabzonspor: Onuralp, Ozan, Nwaiwu, Batagov, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Muçi, Cihan, Olaigbe, Augusto.

CANLI MAÇ ANLATIMI

1' Maçta ilk düdük çaldı.

29' GOL! Krstovski, takımını öne geçiren golü atıyor. (1-0)

41' GOL! Muçi, Trabzonspor'un eşitliği yakalamasını sağlayan golü atıyor. (1-1)

45' Maçta ilk yarı sona erdi.

46' Maçta ikinci yarıyı başlatan hakem düdüğü çaldı.