Trabzonspor transfer rotasını İsveç'e çevirdi! Avrupa devleri de sırada

Süper Lig ekiplerinde Trabzonspor, ara transfer döneminde rotasını İsveç'e çevirdi. Bordo-mavililerin, İsveç ekiplerinden Hacken forması giyen orta saha Silas Sinan Andersen için harekete geçtiği öne sürüldü. 21 yaşındaki Danimarkalı futbolcu için kulübüyle resmi temaslara başladığı iddia edildi.

GÜÇLÜ FİZİĞİ VE OYUN GÖRÜŞÜYLE ÖNE ÇIKIYOR

Asıl mevkii 6 numara olan Andersen, bu sezon oynadığı 26 maçta 2 gol kaydetti. 1.90 boyundaki Andersen'in; güçlü fiziği, oyun görüşü ve top kullanma becerisiyle Karadeniz ekibinin orta saha planlamasında alternatif olarak değerlendirildiği kaydedildi.

AVRUPA DEVLERİ DE SIRADA

Silas Andersen, daha önce FC Kopenhag’ın kendisiyle ilgilendiğini doğrulamıştı. Genç oyuncunun ismi ayrıca Premier Lig ekiplerinden Arsenal ve Nottingham Forest ile de anılmıştı...