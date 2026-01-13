Menü Kapat
 | Baran Aksoy

Trabzonspor transfer rotasını İsveç'e çevirdi! Avrupa devleri de sırada

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında kayıp yaşamak istemeyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Rotasını İsveç'e çeviren bordo-mavililerin hedefinde bu kez orta sahaya bir takviye yapmak var.

Trabzonspor transfer rotasını İsveç'e çevirdi! Avrupa devleri de sırada
13.01.2026
13.01.2026
Süper Lig ekiplerinde Trabzonspor, ara transfer döneminde rotasını İsveç'e çevirdi. Bordo-mavililerin, İsveç ekiplerinden Hacken forması giyen orta saha Silas Sinan Andersen için harekete geçtiği öne sürüldü. 21 yaşındaki Danimarkalı futbolcu için kulübüyle resmi temaslara başladığı iddia edildi.

Trabzonspor transfer rotasını İsveç'e çevirdi! Avrupa devleri de sırada

GÜÇLÜ FİZİĞİ VE OYUN GÖRÜŞÜYLE ÖNE ÇIKIYOR

Asıl mevkii 6 numara olan Andersen, bu sezon oynadığı 26 maçta 2 gol kaydetti. 1.90 boyundaki Andersen'in; güçlü fiziği, oyun görüşü ve top kullanma becerisiyle Karadeniz ekibinin orta saha planlamasında alternatif olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Trabzonspor transfer rotasını İsveç'e çevirdi! Avrupa devleri de sırada

AVRUPA DEVLERİ DE SIRADA

Silas Andersen, daha önce FC Kopenhag’ın kendisiyle ilgilendiğini doğrulamıştı. Genç oyuncunun ismi ayrıca Premier Lig ekiplerinden Arsenal ve Nottingham Forest ile de anılmıştı...

#Spor
#Spor
