Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de golcü listesi değişti: Darwin Nunez'den sonra İspanyol forvet de hedefte!

Fenerbahçe'nin Darwin Nunez'den sonraki forvet adayı Mikel Oyarzabal oldu. Fenerbahçe yönetimi, deneyimli golcü Mikel Oyarzabal'ı da transfer listesine ekledi.

Fenerbahçe'de golcü listesi değişti: Darwin Nunez'den sonra İspanyol forvet de hedefte!
Burak Ayaydın
13.01.2026
saat ikonu 00:08
13.01.2026
saat ikonu 00:08

'de Alexander Sörloth transferinin zora girmesiyle birlikte, rota Darwin Nunez ve Mikel Oyarzabal'a çevrildi. Sezonun ikinci yarısına farklı bir hücum hattıyla girmek isteyen Fenerbahçe, Anthony Musaba sonrasında Darwin Nunez ile Mikel Oyarzabal isimlerine odaklandı.

Fenerbahçe'de golcü listesi değişti: Darwin Nunez'den sonra İspanyol forvet de hedefte!

FENERBAHÇE'DE GOLCÜ SÜRPRİZİ: MIKEL OYARZABAL TRANSFERİ!

Fenerbahçe'de 'nin ayrılığı tasarlanırken, bir yandan da forvet arayışları devam ediyor! Esasen ise sarı lacivertliler son olarak, ile özel performanslar gösteren ve İspanya Milli Takımı'nda da oynayan 28 yaşındaki Mikel Oyarzabal için temaslara girişti.

Fenerbahçe'de golcü listesi değişti: Darwin Nunez'den sonra İspanyol forvet de hedefte!

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER LİSTESİNDEKİ MIKEL OYARZABAL'IN PERFORMANSI

Teknik kapasitesiyle birlikte ön bölgede farklı bir etkisi olan Mikel Oyarzabal, bu sezon Real Sociedad ile 17 maça çıkmış ve 5 gol ile 3 asistlik özel bir katkı sağlamıştı. Ayrıca da La Liga ekibiyle 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan Mikel Oyarzabal, kariyeri boyunca hiç İspanya dışına çıkmamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

MIKEL OYARZABAL'IN BONSERVİSİ NE KADAR?
İspanyol hücumcunun güncel piyasa değeri, 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.
