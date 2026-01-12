Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'ye Matteo Guendouzi sonrasında bir Fransız orta saha daha!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. An itibarıyla Fenerbahçe yönetimi, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Matteo Guendouzi sonrasında bir Fransız orta saha daha transfer etmeye karar verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'ye Matteo Guendouzi sonrasında bir Fransız orta saha daha!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.01.2026
saat ikonu 21:31
|
GÜNCELLEME:
12.01.2026
saat ikonu 21:34

Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi sonrasında N'Golo Kante de transfer listesine eklendi. Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, N'Golo Kante için resmen devreye girdi.

Fenerbahçe'ye Matteo Guendouzi sonrasında bir Fransız orta saha daha!

FENERBAHÇE'DE MATTEO GUENDOUZI SONRASINDA N'GOLO KANTE SÜRPRİZİ

Fenerbahçe orta sahasında büyük bir değişim yaşanıyor. Domenico Tedesco yönetiminde kritik kararlar alan Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferinin ardından şimdi de N'Golo Kante'yi kadroya katmaya hazırlanıyor! İlave olarak da sarı lacivertliler, yarın N'Golo Kante'nin menajeriyle de yüz yüze görüşme gerçekleştirecek.

Fenerbahçe'ye Matteo Guendouzi sonrasında bir Fransız orta saha daha!

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER SÜRPRİZİ N'GOLO KANTE'NIN PERFORMANSI

2023 yazından bu yana kariyerini Al-Ittihad'da sürdüren N'Golo Kante, bu sezon 21 maça çıkmış ve 1842 dakikalık zaman diliminde 1 kez gol sevinci yaşamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

N'GOLO KANTE HANGİ YÖNÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR?
Fransız yıldız, Suudi Arabistan'a gitmesine rağmen temposunu düşürmeyen nadir isimlerden olmuş ve milli takımdaki yerini korumuştu.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Darwin Nunez takas yöntemiyle Süper Lig devine!
Fenerbahçe'de yıldız hücumcu transferi: Ocak ve Haziran aylarında iki taksitlik ödeme!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.