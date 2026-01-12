Fenerbahçe'ye Matteo Guendouzi sonrasında bir Fransız orta saha daha!

Kategoriler
Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi sonrasında N'Golo Kante de transfer listesine eklendi. Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, N'Golo Kante için resmen devreye girdi.
Fenerbahçe orta sahasında büyük bir değişim yaşanıyor. Domenico Tedesco yönetiminde kritik kararlar alan Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferinin ardından şimdi de N'Golo Kante'yi kadroya katmaya hazırlanıyor! İlave olarak da sarı lacivertliler, yarın N'Golo Kante'nin menajeriyle de yüz yüze görüşme gerçekleştirecek.
2023 yazından bu yana kariyerini Al-Ittihad'da sürdüren N'Golo Kante, bu sezon 21 maça çıkmış ve 1842 dakikalık zaman diliminde 1 kez gol sevinci yaşamıştı.