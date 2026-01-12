Fenerbahçe'ye Matteo Guendouzi sonrasında bir Fransız orta saha daha!

Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi sonrasında N'Golo Kante de transfer listesine eklendi. Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, N'Golo Kante için resmen devreye girdi.

FENERBAHÇE'DE MATTEO GUENDOUZI SONRASINDA N'GOLO KANTE SÜRPRİZİ

Fenerbahçe orta sahasında büyük bir değişim yaşanıyor. Domenico Tedesco yönetiminde kritik kararlar alan Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferinin ardından şimdi de N'Golo Kante'yi kadroya katmaya hazırlanıyor! İlave olarak da sarı lacivertliler, yarın N'Golo Kante'nin menajeriyle de yüz yüze görüşme gerçekleştirecek.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER SÜRPRİZİ N'GOLO KANTE'NIN PERFORMANSI

2023 yazından bu yana kariyerini Al-Ittihad'da sürdüren N'Golo Kante, bu sezon 21 maça çıkmış ve 1842 dakikalık zaman diliminde 1 kez gol sevinci yaşamıştı.