Darwin Nunez takas yöntemiyle Süper Lig devine!

Fenerbahçe'nin Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmak istediği dönemde, Avrupa'ya dönmek isteyen Darwin Nunez ismi ön plana çıktı. Halihazırda Al Hilal'de mutlu olmayan Darwin Nunez, Fenerbahçe ile birlikte Avrupa'ya dönmeye olumlu yaklaştı.

FENERBAHÇE'DE YILDIZ GOLCÜ TRANSFERİ

Al Hilal'in uzun zamandır Youssef En-Nesyri'yi takip ettiği günlerde, Fenerbahçe için de Darwin Nunez ismi gündeme taşındı! Süreçten hareketle Youssef En-Nesyri Suudi Arabistan'da oynamaya sıcak yaklaşırken, Darwin Nunez de bir an önce Avrupa'ya dönmek için sürpriz takasa yeşil ışık yaktı.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ DARWIN NUNEZ'İN PERFORMANSI

Geçtiğimiz yaz Liverpool'dan Al Hilal'e transfer olan Darwin Nunez, Suudi Arabistan ekibiyle toplam 16 maça çıkmış ve 7 gol ile 4 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.