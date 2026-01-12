Menü Kapat
Editor
 Burak Ayaydın

Darwin Nunez takas yöntemiyle Süper Lig devine!

Fenerbahçe'nin yeni golcü adayları arasında yer alan Darwin Nunez için flaş bir iddia gündeme geldi. Suudi Arabistan basını, Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri ile Al Hilalli Darwin Nunez'in takasını duyurdu.

Darwin Nunez takas yöntemiyle Süper Lig devine!
Burak Ayaydın
12.01.2026
12.01.2026
Fenerbahçe'nin Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmak istediği dönemde, Avrupa'ya dönmek isteyen Darwin Nunez ismi ön plana çıktı. Halihazırda Al Hilal'de mutlu olmayan Darwin Nunez, Fenerbahçe ile birlikte Avrupa'ya dönmeye olumlu yaklaştı.

Darwin Nunez takas yöntemiyle Süper Lig devine!

FENERBAHÇE'DE YILDIZ GOLCÜ TRANSFERİ

Al Hilal'in uzun zamandır Youssef En-Nesyri'yi takip ettiği günlerde, Fenerbahçe için de Darwin Nunez ismi gündeme taşındı! Süreçten hareketle Youssef En-Nesyri Suudi Arabistan'da oynamaya sıcak yaklaşırken, Darwin Nunez de bir an önce Avrupa'ya dönmek için sürpriz takasa yeşil ışık yaktı.

Darwin Nunez takas yöntemiyle Süper Lig devine!

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ DARWIN NUNEZ'İN PERFORMANSI

Geçtiğimiz yaz Liverpool'dan Al Hilal'e transfer olan Darwin Nunez, Suudi Arabistan ekibiyle toplam 16 maça çıkmış ve 7 gol ile 4 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı.

Darwin Nunez takas yöntemiyle Süper Lig devine!

AL HILAL DARWIN NUNEZ'E NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Mavi beyazlılar, 53 milyon Euroluk yatırım gerçekleştirmiş ve Darwin Nunez ile 2028 yazına kadar sözleşme imzalamıştı.
Fenerbahçe'de yıldız hücumcu transferi: Ocak ve Haziran aylarında iki taksitlik ödeme!
Real Madrid'de Xabi Alonso ile yollar ayrıldı ve yeni teknik direktör duyuruldu!
#Futbol
#Spor
