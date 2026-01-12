Real Madrid'de Xabi Alonso ile yollar ayrıldı ve yeni teknik direktör duyuruldu!

Real Madrid'de El Clasico'nun faturası kesildi. Süper Kupa'yı Barcelona'ya kaybeden Real Madrid, bir süredir tartışma konusu olan Xabi Alonso ile yollarını ayırdı.

REAL MADRID'DE ALVARO ARBEOLA DÖNEMİ BAŞLADI

Real Madrid, teknik direktörlük görevine bir diğer eski futbolcusu Alvaro Arbeola'nın getirildiğini duyurdu. Esasen ise 42 yaşındaki antrenör, Real Madrid'in genç takımı Castilla'nın başındaydı.

ARBEOLA UZUN ZAMANDIR İSPANYOL DEVİNDEYDİ

Madrid ekibinden yapılan açıklamada, "Real Madrid, Alvaro Arbeloa’nın A Takım'ın yeni teknik direktörü olduğunu kamuoyuna duyurur. Alvaro Arbeloa, Haziran 2025’ten bu yana Castilla'nın teknik direktörlüğünü yapmaktaydı ve 2020 yılından itibaren tüm teknik direktörlük kariyerini Real Madrid altyapısında geliştirmiştir." ifadeleri yer aldı.

https://x.com/realmadrid/status/2010763454571847767?s=20

XABI ALONSO OYUNCU GRUBUYLA ANLAŞAMADI

Bayer Leverkusen'deki tarihi başarısından sonra Real Madrid'e imza atan Xabi Alonso, Vinicius Junior gibi yıldızlarla anlaşamamış ve tartışmalar medyaya yansımıştı.