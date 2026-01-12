Real Madrid'de Xabi Alonso ile yollar ayrıldı ve yeni teknik direktör duyuruldu!

Kategoriler
Real Madrid'de El Clasico'nun faturası kesildi. Süper Kupa'yı Barcelona'ya kaybeden Real Madrid, bir süredir tartışma konusu olan Xabi Alonso ile yollarını ayırdı.
Real Madrid, teknik direktörlük görevine bir diğer eski futbolcusu Alvaro Arbeola'nın getirildiğini duyurdu. Esasen ise 42 yaşındaki antrenör, Real Madrid'in genç takımı Castilla'nın başındaydı.
Madrid ekibinden yapılan açıklamada, "Real Madrid, Alvaro Arbeloa’nın A Takım'ın yeni teknik direktörü olduğunu kamuoyuna duyurur. Alvaro Arbeloa, Haziran 2025’ten bu yana Castilla'nın teknik direktörlüğünü yapmaktaydı ve 2020 yılından itibaren tüm teknik direktörlük kariyerini Real Madrid altyapısında geliştirmiştir." ifadeleri yer aldı.
Bayer Leverkusen'deki tarihi başarısından sonra Real Madrid'e imza atan Xabi Alonso, Vinicius Junior gibi yıldızlarla anlaşamamış ve tartışmalar medyaya yansımıştı.