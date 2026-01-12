Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Real Madrid'de Xabi Alonso ile yollar ayrıldı ve yeni teknik direktör duyuruldu!

Real Madrid'de Xabi Alonso dönemi resmen sona erdi. Real Madrid yönetimi, beklentilerin uzağında kalan genç antrenör için veda kararı aldı.

Real Madrid'de Xabi Alonso ile yollar ayrıldı ve yeni teknik direktör duyuruldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
12.01.2026
20:23
|
GÜNCELLEME:
12.01.2026
20:48

Real Madrid'de El Clasico'nun faturası kesildi. Süper Kupa'yı Barcelona'ya kaybeden Real Madrid, bir süredir tartışma konusu olan Xabi Alonso ile yollarını ayırdı.

REAL MADRID'DE ALVARO ARBEOLA DÖNEMİ BAŞLADI

Real Madrid, teknik direktörlük görevine bir diğer eski futbolcusu Alvaro Arbeola'nın getirildiğini duyurdu. Esasen ise 42 yaşındaki antrenör, Real Madrid'in genç takımı Castilla'nın başındaydı.

Real Madrid'de Xabi Alonso ile yollar ayrıldı ve yeni teknik direktör duyuruldu!

ARBEOLA UZUN ZAMANDIR İSPANYOL DEVİNDEYDİ

Madrid ekibinden yapılan açıklamada, "Real Madrid, Alvaro Arbeloa’nın A Takım'ın yeni teknik direktörü olduğunu kamuoyuna duyurur. Alvaro Arbeloa, Haziran 2025’ten bu yana Castilla'nın teknik direktörlüğünü yapmaktaydı ve 2020 yılından itibaren tüm teknik direktörlük kariyerini Real Madrid altyapısında geliştirmiştir." ifadeleri yer aldı.

https://x.com/realmadrid/status/2010763454571847767?s=20

XABI ALONSO OYUNCU GRUBUYLA ANLAŞAMADI

Bayer Leverkusen'deki tarihi başarısından sonra Real Madrid'e imza atan Xabi Alonso, Vinicius Junior gibi yıldızlarla anlaşamamış ve tartışmalar medyaya yansımıştı.

Real Madrid'de Xabi Alonso ile yollar ayrıldı ve yeni teknik direktör duyuruldu!

Sıkça Sorulan Sorular

XABI ALONSO'NUN REAL MADRID PERFORMANSI NASILDI?
Kral'ın Takımı ile toplamda 34 müsabakada yer alan genç çalıştırıcı, maç başına 2.24 puan ortalaması tutturmuştu.
#Spor
#Spor
#Spor
