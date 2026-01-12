Arda Güler'den veda paylaşımı!

Arda Güler, Xabi Alonso'ya teşekkür etti. İspanyol hocanın takımın başına gelmesiyle birlikte forma süresi ciddi anlamda artan Arda Güler, Xabi Alonso için sosyal medyadan veda paylaşımı gerçekleştirdi.

ARDA GÜLER'DEN VEDA PAYLAŞIMI

"Bay Xabi Alonso, ilk günden beri bana inandığınız ve güvendiğiniz için teşekkür ederim. Her konuşma, her detay, her istek oyunumu şekillendirdi ve beni daha yüksek bir seviyeye çıkardı. Yolculuğuma kattığınız her şey için gerçekten minnettarım. Bana olan inancınız beni daha iyi bir oyuncu yaptı. Size ve ekibinize bundan sonraki kariyerinizde başarıdan başka bir şey dilemiyorum. Etkiniz her zaman benimle kalacak."

XABI ALONSO İLE FORMAYI GİYMİŞTİ

Geçen sezon Carlo Ancelotti'nin ilk tercihleri arasında yer almayan Arda Güler, Xabi Alonso ile birlikte Real Madrid'in kilit isimlerinden biri haline gelmişti.