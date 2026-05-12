Beyoğlu'nda çirkin olay! Galatasaray'ın yıldızı Torreira yumruklu saldırıya uğradı

Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira, Beyoğlu'nda yumruklu saldırıya uğradı. Saldırganın gözaltına altına alındığı öğrenildi.

BEYOĞLU'NDA ÇİRKİN SALDIRI

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira’nın Beyoğlu’nda saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Sarı-Kırmızılıların Uruguaylı yıldızı Torreira, Beyoğlu Kasımpaşa’da bulunan bir AVM’de yumruklu saldırıya uğradı. Torreira’ya sözlü ve fiziki saldırıyı gerçekleştiren şahıs, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Torreira’nın sağlık durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.