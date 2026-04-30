Lucas Torreira ayrılıyor mu? Yıldız orta saha son kararını verdi: 'Galatasaray'daki sözleşmesini...'

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
2022-23 sezonunun başında İngiliz devi Arsenal’den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen ve geldiği günden bu yana Galatasaray orta sahasının "vazgeçilmezi" olan Lucas Torreira, geleceğiyle ilgili kararını verdi.
Bir süredir Uruguay’a dönme ihtimali konuşulan ve taraftarları endişelendiren yıldız oyuncu, kafasındaki tüm soru işaretlerini dağıttı.
HT Spor'da yer alan bilgilere göre; 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kariyerine İstanbul’da devam etme kararı aldı. Ailesine duyduğu özlem nedeniyle Güney Amerika seçeneğini masada tutan Torreira'nın, Galatasaray’da kalıp yeni kupalar kaldırmayı hedeflediği öğrenildi. Yıldız ismin, sarı-kırmızılı kulüple olan 2 yıllık mevcut sözleşmesini sonuna kadar tamamlamayı planladığı bildirildi.
Bu karar, hem teknik direktör Okan Buruk hem de yönetim kanadında büyük bir memnuniyetle karşılandı. Takımın sahadaki enerjisi ve savunma güvenliği için kilit rol oynayan Torreira'nın kalacak olması, gelecek sezonun planlamasında yönetimin elini güçlendirdi.
Sadece savunma aksiyonlarıyla değil, bu sezon hücum katkısıyla da dikkat çeken Uruguaylı oyuncu, adeta kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşıyor. İşte Torreira'nın bu sezonki etkileyici rakamları:
|İstatistik
|Değer
|Maç Sayısı
|44
|Süre
|3273 Dakika
|Gol
|4
|Asist
|4