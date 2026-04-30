2022-23 sezonunun başında İngiliz devi Arsenal’den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen ve geldiği günden bu yana Galatasaray orta sahasının "vazgeçilmezi" olan Lucas Torreira, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Lucas Torreira ayrılıyor mu? Yıldız orta saha son kararını verdi: 'Galatasaray'daki sözleşmesini...'

HABERİN ÖZETİ Lucas Torreira ayrılıyor mu? Yıldız orta saha son kararını verdi: 'Galatasaray'daki sözleşmesini...' Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu Lucas Torreira, geleceğiyle ilgili kararını vererek sarı-kırmızılı kulüpte kalacağını açıkladı. Lucas Torreira, Galatasaray ile olan 2 yıllık mevcut sözleşmesini sonuna kadar tamamlamayı planlıyor. Tecrübeli futbolcu, kariyerine İstanbul’da devam etme kararı alırken, ailesine duyduğu özlem nedeniyle Güney Amerika seçeneğini de masada tutmuştu. Torreira'nın bu kararı, teknik direktör Okan Buruk ve yönetim kanadında büyük memnuniyetle karşılandı. Bu sezon 44 maçta 3273 dakika süre alan Torreira, 4 gol ve 4 asist kaydetti.

Bir süredir Uruguay’a dönme ihtimali konuşulan ve taraftarları endişelendiren yıldız oyuncu, kafasındaki tüm soru işaretlerini dağıttı.

SÖZLEŞMESİNİ TAMAMLAYACAK

HT Spor'da yer alan bilgilere göre; 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kariyerine İstanbul’da devam etme kararı aldı. Ailesine duyduğu özlem nedeniyle Güney Amerika seçeneğini masada tutan Torreira'nın, Galatasaray’da kalıp yeni kupalar kaldırmayı hedeflediği öğrenildi. Yıldız ismin, sarı-kırmızılı kulüple olan 2 yıllık mevcut sözleşmesini sonuna kadar tamamlamayı planladığı bildirildi.

Bu karar, hem teknik direktör Okan Buruk hem de yönetim kanadında büyük bir memnuniyetle karşılandı. Takımın sahadaki enerjisi ve savunma güvenliği için kilit rol oynayan Torreira'nın kalacak olması, gelecek sezonun planlamasında yönetimin elini güçlendirdi.

TORREIRA'NIN SEZON KARNESİ

Sadece savunma aksiyonlarıyla değil, bu sezon hücum katkısıyla da dikkat çeken Uruguaylı oyuncu, adeta kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşıyor. İşte Torreira'nın bu sezonki etkileyici rakamları: