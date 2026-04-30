Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Lucas Torreira ayrılıyor mu? Yıldız orta saha son kararını verdi: 'Galatasaray'daki sözleşmesini...'

Dört yıldır Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Uruguaylı yıldız Lucas Torreira, transfer spekülasyonlarına son noktayı koydu. Ailesine yakın olmak için ülkesine döneceği konuşulan tecrübeli orta saha, kararını verdi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Lucas Torreira ayrılıyor mu? Yıldız orta saha son kararını verdi: 'Galatasaray'daki sözleşmesini...'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 15:48

2022-23 sezonunun başında İngiliz devi Arsenal’den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen ve geldiği günden bu yana Galatasaray orta sahasının "vazgeçilmezi" olan Lucas Torreira, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Lucas Torreira ayrılıyor mu? Yıldız orta saha son kararını verdi: 'Galatasaray'daki sözleşmesini...'

HABERİN ÖZETİ

Lucas Torreira ayrılıyor mu? Yıldız orta saha son kararını verdi: 'Galatasaray'daki sözleşmesini...'

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu Lucas Torreira, geleceğiyle ilgili kararını vererek sarı-kırmızılı kulüpte kalacağını açıkladı.
Lucas Torreira, Galatasaray ile olan 2 yıllık mevcut sözleşmesini sonuna kadar tamamlamayı planlıyor.
Tecrübeli futbolcu, kariyerine İstanbul’da devam etme kararı alırken, ailesine duyduğu özlem nedeniyle Güney Amerika seçeneğini de masada tutmuştu.
Torreira'nın bu kararı, teknik direktör Okan Buruk ve yönetim kanadında büyük memnuniyetle karşılandı.
Bu sezon 44 maçta 3273 dakika süre alan Torreira, 4 gol ve 4 asist kaydetti.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Lucas Torreira ayrılıyor mu? Yıldız orta saha son kararını verdi: 'Galatasaray'daki sözleşmesini...'

Bir süredir Uruguay’a dönme ihtimali konuşulan ve taraftarları endişelendiren yıldız oyuncu, kafasındaki tüm soru işaretlerini dağıttı.

Lucas Torreira ayrılıyor mu? Yıldız orta saha son kararını verdi: 'Galatasaray'daki sözleşmesini...'

SÖZLEŞMESİNİ TAMAMLAYACAK

HT Spor'da yer alan bilgilere göre; 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kariyerine İstanbul’da devam etme kararı aldı. Ailesine duyduğu özlem nedeniyle Güney Amerika seçeneğini masada tutan Torreira'nın, Galatasaray’da kalıp yeni kupalar kaldırmayı hedeflediği öğrenildi. Yıldız ismin, sarı-kırmızılı kulüple olan 2 yıllık mevcut sözleşmesini sonuna kadar tamamlamayı planladığı bildirildi.

Lucas Torreira ayrılıyor mu? Yıldız orta saha son kararını verdi: 'Galatasaray'daki sözleşmesini...'

Bu karar, hem teknik direktör Okan Buruk hem de yönetim kanadında büyük bir memnuniyetle karşılandı. Takımın sahadaki enerjisi ve savunma güvenliği için kilit rol oynayan Torreira'nın kalacak olması, gelecek sezonun planlamasında yönetimin elini güçlendirdi.

Lucas Torreira ayrılıyor mu? Yıldız orta saha son kararını verdi: 'Galatasaray'daki sözleşmesini...'

TORREIRA'NIN SEZON KARNESİ

Sadece savunma aksiyonlarıyla değil, bu sezon hücum katkısıyla da dikkat çeken Uruguaylı oyuncu, adeta kariyerinin en verimli dönemlerinden birini yaşıyor. İşte Torreira'nın bu sezonki etkileyici rakamları:

İstatistikDeğer
Maç Sayısı44
Süre3273 Dakika
Gol4
Asist4
Lucas Torreira ayrılıyor mu? Yıldız orta saha son kararını verdi: 'Galatasaray'daki sözleşmesini...'
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.