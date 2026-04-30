Fenerbahçe'de Ederson operasyonu! Suudi Arabistan devi devreye girdi: Sözleşmesindeki madde dikkat çekti

Fenerbahçe’de son haftaların en çok tartışılan ismi olan Ederson konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Çaykur Rizespor maçında yaptığı hata ve ardından Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartla taraftarın sabrını taşıran deneyimli eldiven, yönetimin de radarına girdi. Kulüp binasında gerçekleştirilen son toplantıda Brezilyalı kalecinin geleceği masaya yatırıldı.
Toplantıdan ilk etapta "kadro dışı" kararı çıkmasa da yönetim, disiplinsiz hareketleri ve performansı nedeniyle Ederson’a ağır bir para cezası verilmesini kararlaştırdı. Derbi sonrası PFDK’ya sevk edilen ve aldığı cezayla sezonu kapatması beklenen tecrübeli file bekçisinin Fenerbahçe kariyeri, bu gelişmelerle birlikte ciddi şekilde sallanmaya başladı.
Fenerbahçe’den yıllık 11 milyon euro gibi rekor bir ücret alan Ederson’un takımdan ayrılma ihtimali her geçen gün güçleniyor. Bu noktada devreye giren Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr, Brezilyalı yıldız için resmen kolları sıvadı. Menajeriyle ilk teması kuran Arap kulübünün, kısa süre içinde sarı-lacivertli yönetimin kapısını çalması bekleniyor.
Mali şartların oluşması halinde ayrılığa yeşil ışık yakan Ederson için Fenerbahçe’nin eli oldukça güçlü. Sözleşmesinde 25 milyon euro’luk bir serbest kalma maddesi bulunan deneyimli eldiven için Al-Nassr’ın bu rakamı ne ölçüde karşılayacağı ise merak konusu.