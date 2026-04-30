Galatasaray'da Gabriel Sara alarmı! Premier Lig devleri kapıya dayandı: Yönetim rekor bonservis bedeli belirledi

Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu başında Norwich City’den 18 milyon Euro bedelle transfer ettiği Gabriel Sara, gösterdiği performansla piyasasını ikiye katladı.
İtalyan basınından Calciomercato’nun servis ettiği bilgilere göre, 26 yaşındaki futbolcu için Premier Lig’den ciddi bir talep var. Listenin başında dünya devleri Manchester United ve Tottenham yer alırken; Aston Villa ile Newcastle United'ın da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.
2025-2026 sezonunda Galatasaray formasıyla hem ligde hem de Avrupa arenasında istikrarlı bir görüntü çizen Sara, toplamda 42 resmi maçta görev aldı. Bu süreçte takımına 6 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağlayan Sambacı, özellikle Şampiyonlar Ligi’ndeki üst düzey oyunuyla scoutların tam notunu almayı başardı.
Daha önce Leeds United ile de ismi anılan Sara’nın, kariyerinin bu döneminde yeniden Premier Lig atmosferine dönmeye oldukça sıcak baktığı gelen haberler arasında.
Galatasaray yönetimi, takıma çabuk uyum sağlayan ve orta sahanın maestrosu haline gelen Sara’yı kolay kolay bırakmaya niyetli değil. Sarı-kırmızılı kurmayların, yıldız oyuncu için kapıyı 35 ila 45 milyon Euro bandından açması bekleniyor.
Transferin Detayları:
|Alan
|Değer
|Alış Fiyatı
|18 Milyon Euro
|Beklenen Bedel
|35-45 Milyon Euro
|İlgilenen Kulüpler
|ManU, Tottenham, Aston Villa, Newcastle
Önümüzdeki haftalarda İngiliz ekiplerinin Galatasaray ile resmi temaslara başlaması öngörülürken, Sara’nın kariyerindeki yeni durağın yaz transfer döneminde netleşmesi bekleniyor.