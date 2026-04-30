Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'da Gabriel Sara alarmı! Premier Lig devleri kapıya dayandı: Yönetim rekor bonservis bedeli belirledi

Süper Lig devi Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunda kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Gabriel Sara, Avrupa transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Özellikle İngiliz devlerinin radarına giren başarılı orta saha oyuncusu için Galatasaray yönetimi devasa bir bonservis bedeli belirledi. İşte detaylar...

GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 15:15
Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu başında Norwich City’den 18 milyon Euro bedelle transfer ettiği Gabriel Sara, gösterdiği performansla piyasasını ikiye katladı.

Galatasaray'ın Norwich City'den 18 milyon Euro'ya transfer ettiği Gabriel Sara, gösterdiği performansla piyasasını ikiye katlayarak Premier Lig devlerinin dikkatini çekti.
Gabriel Sara için Manchester United ve Tottenham'ın yanı sıra Aston Villa ile Newcastle United da oyuncuyu yakından takip ediyor.
26 yaşındaki futbolcu, 2025-2026 sezonunda Galatasaray formasıyla 42 resmi maçta 6 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı.
Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki üst düzey oyunuyla scoutların beğenisini kazanan Sara'nın, kariyerinde yeniden Premier Lig'e dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor.
Galatasaray yönetimi, oyuncu için 35 ila 45 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli bekliyor.
İtalyan basınından Calciomercato’nun servis ettiği bilgilere göre, 26 yaşındaki futbolcu için Premier Lig’den ciddi bir talep var. Listenin başında dünya devleri Manchester United ve Tottenham yer alırken; Aston Villa ile Newcastle United'ın da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE VİTRİNE ÇIKTI

2025-2026 sezonunda Galatasaray formasıyla hem ligde hem de Avrupa arenasında istikrarlı bir görüntü çizen Sara, toplamda 42 resmi maçta görev aldı. Bu süreçte takımına 6 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağlayan Sambacı, özellikle Şampiyonlar Ligi’ndeki üst düzey oyunuyla scoutların tam notunu almayı başardı.

Daha önce Leeds United ile de ismi anılan Sara’nın, kariyerinin bu döneminde yeniden Premier Lig atmosferine dönmeye oldukça sıcak baktığı gelen haberler arasında.

HEDEF: TARİHİ BONSERVİS GELİRİ

Galatasaray yönetimi, takıma çabuk uyum sağlayan ve orta sahanın maestrosu haline gelen Sara’yı kolay kolay bırakmaya niyetli değil. Sarı-kırmızılı kurmayların, yıldız oyuncu için kapıyı 35 ila 45 milyon Euro bandından açması bekleniyor.

Transferin Detayları:

AlanDeğer
Alış Fiyatı18 Milyon Euro
Beklenen Bedel35-45 Milyon Euro
İlgilenen KulüplerManU, Tottenham, Aston Villa, Newcastle

Önümüzdeki haftalarda İngiliz ekiplerinin Galatasaray ile resmi temaslara başlaması öngörülürken, Sara’nın kariyerindeki yeni durağın yaz transfer döneminde netleşmesi bekleniyor.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
