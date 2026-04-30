Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Eski başkan Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması

Süper Lig'de Galatasaray mağlubiyetinin ardından şampiyonluk umutlarını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de yönetim teknik direktör Tedesco ile yollarını ayırıp seçim kararı aldı. 6-7 Haziran'da yapılacak kongrede Başkan Sadettin Saran aday olmayacak.

BAŞKANLIK İÇİN 3 İSİM ÖNE ÇIKIYOR

Sarı lacivertli camia 6-7 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula kitlendi. Barış Göktürk adaylığını resmi olarak açıklayan ilk isim olurken, Mehmet Ali Aydınlar ve Hakan Safi'nin de kısa süre içerisinde adaylık açıklaması yapması bekleniyor.

AZİZ YILDIRIM'DAN ADAYLIK AÇIKLAMASI

Adaylar bir bir adaylıklarını açıklarken, sürpriz bir isimden gece yarısı adaylık açıklaması geldi. Sarı-lacivertli kulübün efsane başkanı Aziz Yıldırım, seçimle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. TV100'e konuşan Aziz Yıldırım şunları söyledi:

"FENERBAHÇE'YE KATKI SAĞLAYABİLİRSEK BAKARIZ"

"Her şey berraklaşsın. Kim aday kim değil, herkesi bir görelim. Her şey durulsun, açıklama yapacağım. Benim illa başkan olma derdim yok ama Fenerbahçe'ye katkı sağlayabilirsek ve hep beraber çocukların ağlamasını önleyebilecek bir oluşum yer alırsa o zaman bakarız. Önümüzdeki günlerde açıklamamı yapacağım. Ben şu anda ismi geçen hiç kimseyle görüşmedim.''