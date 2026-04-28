Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda lider Galatasaray'a konuk oldu. Ezeli rakibine 3-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, ligin bitimine 3 hafta kala zirvenin 7 puan gerisine düşerek şampiyonluk şansını zora soktu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'de ilk başkan adayı belli oldu! Barış Göktürk'ten eski başkanlara olay gönderme Fenerbahçe'nin lider Galatasaray'a yenilerek şampiyonluk şansını zora sokmasının ardından başkanlık seçimi hazırlıkları ve ilk başkan adayı Barış Göktürk'ün açıklamaları öne çıktı. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Kulüpte İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı ve Sadettin Saran, 6-7 Haziran tarihlerinde seçimli olağanüstü genel kurul yapılacağını duyurdu. Eski Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Barış Göktürk, başkanlığa adaylığını açıkladı. Göktürk, Fenerbahçe'nin kalıcı başarı için şahıslardan bağımsız bir modele, profesyonel futbol aklına, güçlü mali yapıya ve sürdürülebilir sportif başarı modeline ihtiyaç duyduğunu belirtti. Teknik direktör tercihi konusunda hibrit bir modelin daha sağlıklı olacağını savundu ve amatör branşların hiçbirinin kapatılmayacağını ifade etti. Eski başkanlar Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un önemli değerler olduğunu ancak camianın geçmiş yerine geleceğe odaklanması gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe'de derbi mağlubiyetinin ardından sıcak gelişmeler de yaşandı. Sarı-lacivertlilerde ilk olarak İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Kulüpten yapılan son açıklamada ise başkan Sadettin Saran, 6-7 Haziran tarihlerinde seçimli olağanüstü genel kurul yapılacağını bildirdi.

FENERBAHÇE'DE İLK BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU

Fenerbahçe'de seçimli olağanüstü genel kurula doğru geri sayım sürerken ilk başkan adayı da belli oldu. Eski Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Barış Göktürk, başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Barış Göktürk, katıldığı bir dijital platform yayınında kulübün sportif yapılanması, ekonomik modeli, stadyum projesi, amatör branşlar ve seçim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

70 yıldır sanayici olan bir ailenin üçüncü kuşak temsilcisi olduğunu belirten Göktürk, 22 yıllık ticari hayatında orta ölçekli bir aile şirketini uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir şirketler topluluğuna dönüştürdüğünü söyledi. Göktürk, uzun yıllardır Fenerbahçe camiasının içinde yer aldığını, 25 yıldır kongre üyesi olduğunu ve farklı dönemlerde kulüp yönetim süreçlerinde aktif roller üstlendiğini ifade etti.

2018 yılında Aziz Yıldırım’ın listesinde yönetime aday olduğunu, 2024 yılında ise Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu’nda görev aldığını belirten Göktürk, son üç başkanla da farklı seviyelerde çalışma imkanı bulduğunu dile getirdi.

Göktürk, Fenerbahçe’nin kalıcı başarı için şahıslardan bağımsız bir modele ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Kulübün profesyonel futbol aklı, güçlü mali yapı ve sürdürülebilir sportif başarı modeliyle yönetilmesi gerektiğini belirtti.

"40 YILDA 8 ŞAMPİYONLUK YETERLİ DEĞİL"

Fenerbahçe’nin son 40 yılda 8 kez şampiyon olduğuna dikkat çeken Barış Göktürk, aynı dönemde rakiplerin ulaştığı şampiyonluk sayılarına işaret ederek kulübün çok daha güçlü bir başarı standardı hedeflemesi gerektiğini söyledi.

Göktürk, Fenerbahçe’nin önümüzdeki dönemde yalnızca dönemsel başarıları değil, sürdürülebilir şampiyonluk modelini konuşması gerektiğini ifade etti.

TEKNİK DİREKTÖR SEÇİMİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Teknik direktör tercihi konusunda yerli-yabancı ayrımını doğru bulmadığını belirten Barış Göktürk, Fenerbahçe için hibrit modelin daha sağlıklı olacağını söyledi. Yerli teknik direktör tercih edilmesi halinde yabancı profesyonellerle, yabancı teknik direktör tercih edilmesi halinde ise Türkiye’yi bilen yerli profesyonellerle desteklenen bir model gerektiğini ifade etti.

Amatör branşlara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Göktürk, hiçbir şubenin kapatılmayacağını belirtti. Branşların kendi bütçeleri içinde sürdürülebilir bir yapıya kavuşması gerektiğini söyleyen Göktürk, basketbol ve voleybol gibi branşlarda iş ortaklıkları, dernek modelleri ve yatırımcı yapılarının değerlendirilebileceğini ifade etti.

GÖKTÜRK'TEN YILDIRIM VE KOÇ DEĞERLENDİRMESİ

Barış Göktürk, eski başkanlar Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un Fenerbahçe için önemli değerler olduğunu belirterek, camianın geçmiş dönemler üzerinden ayrışmak yerine geleceğe odaklanması gerektiğini söyledi. Fenerbahçe’de artık kişilerin değil, modellerin tartışılması gerektiğini vurgulayan Göktürk, kulübün geleceği için profesyonel futbol yapılanması, güçlü ekonomik model, stadyum kapasite artışı, sadakat programı, çalışanların değer gördüğü bir kurum kültürü ve yeni nesil kulüpçülük anlayışının önemine dikkat çekti.