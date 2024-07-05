Bild yine provoke etti! Merih Demiral'ın ardından bu kez Mesut Özil hedefte

05 Temmuz 2024 15:10 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 15:11

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Tarihi maçta Avusturya ağlarına 2 gol birden atan Merih Demiral, gol sevinci sırasında bozkurt işareti yaptı. Demiral'ın bozkurt işareti Avrupa'yı oldukça rahatsız etti. Almanya İçişleri Bakanı Faeser, milli oyuncumuzu UEFA'ya şikayet etti ve Demiral hakkında soruşturma başlatıldı.

UEFA CEZAYI AÇIKLADI, TFF CAS'A GİDİYOR

Bugün ise UEFA skandal kararını açıkladı. UEFA, son 16 turunda kazanılan Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise cezayı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) götürme kararı aldı.

RESMİ AÇIKLAMADAN ÖNCE ASILSIZ HABER YAPTILAR

Cezanın kesin olarak duyurulmasından önce Alman Bild gazetesi, asılsız bir habere imza atarak; Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) ikinci tur karşılaşmasında Avusturya'ya karşı attığı gol sonrası sevincini "Bozkurt" işareti yaparak kutlayan milli futbolcumuz Merih Demiral'in iki maç ceza aldığını yazmıştı.

BU KEZ DE ÖZİL'İ HEDEF GÖSTERDİLER

Bild yine provoke peşinde koşuyor. Gazete; Merih Demiral'ın ardından bu kez de Mesut Özil'i hedef gösterdi. Özil'in sosyal medya platformu Instagram'da paylaştığı fotoyu habere ekleyen gazete; "Açıkça görülüyor: Sol göğsünde, aşırı sağcı grup "Gri Kurtlar"ın sembolünü gösteren bir dövme var; üç hilal ve uluyan bir kurt" ifadelerini kullandı.