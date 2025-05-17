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 | Burak Ayaydın

Borussia Dortmund Avrupa biletini kaptı: Son maçta büyük zafer!

Bundesliga'da Borussia Dortmund ile Holstein Kiel karşılaştı. Ev sahibi Borussia, kritik maçı 3 puanla geçti ve Şampiyonlar Ligi'ne hak kazandı.

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Borussia Dortmund Avrupa biletini kaptı: Son maçta büyük zafer!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 20:15
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 20:17

Borussia Dortmund, kendi sahasında Holstein Kiel'i 3-0 mağlup etti ve Avrupa biletini kaptı. Sezonun son maçında Kiel'i; 3. dakikada Guirassy, 47. dakikada Sabitzer ve 73. dakikada Nmecha ile geçen Dortmund, ligi 4. sırada tamamladı.

https://x.com/BVB/status/1923760890165260337

BUNDESLIGA'DA BORUSSIA DORTMUND GERİ DÖNDÜ

Sezon içinde 10. sıraya kadar gerileyen Borussia Dortmund, Niko Kovac yönetiminde yeniden ivmelendi ve zor da olsa Şampiyonlar Ligi biletine hak kazandı.

https://x.com/BVB/status/1923768788949897395

NURİ ŞAHİN İLE SEZONA BAŞLANMIŞTI

Nuri Şahin ile Bundesliga'ya giriş yapan Dortmund, akabinde ise sezon ortasında hoca değişikliğine gitmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

NURİ ŞAHİN BORUSSIA DORTMUND İLE KAÇ MAÇA ÇIKTI?
Genç hoca, Borussia Dortmund ile 27 mücadelede yer almıştı.
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ETİKETLER
#bundesliga
#bundesliga 2
#borussia dortmund
#2025 Şampiyonlar Ligi
#niko kovac
#Spor
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