Borussia Dortmund Avrupa biletini kaptı: Son maçta büyük zafer!

Bundesliga'da Borussia Dortmund ile Holstein Kiel karşılaştı. Ev sahibi Borussia, kritik maçı 3 puanla geçti ve Şampiyonlar Ligi'ne hak kazandı.

Borussia Dortmund, kendi sahasında Holstein Kiel'i 3-0 mağlup etti ve Avrupa biletini kaptı. Sezonun son maçında Kiel'i; 3. dakikada Guirassy, 47. dakikada Sabitzer ve 73. dakikada Nmecha ile geçen Dortmund, ligi 4. sırada tamamladı.

https://x.com/BVB/status/1923760890165260337

BUNDESLIGA'DA BORUSSIA DORTMUND GERİ DÖNDÜ

Sezon içinde 10. sıraya kadar gerileyen Borussia Dortmund, Niko Kovac yönetiminde yeniden ivmelendi ve zor da olsa Şampiyonlar Ligi biletine hak kazandı.

https://x.com/BVB/status/1923768788949897395

NURİ ŞAHİN İLE SEZONA BAŞLANMIŞTI

Nuri Şahin ile Bundesliga'ya giriş yapan Dortmund, akabinde ise sezon ortasında hoca değişikliğine gitmişti.