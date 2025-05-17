Borussia Dortmund Avrupa biletini kaptı: Son maçta büyük zafer!

İstanbul
Bundesliga'da Borussia Dortmund ile Holstein Kiel karşılaştı. Ev sahibi Borussia, kritik maçı 3 puanla geçti ve Şampiyonlar Ligi'ne hak kazandı.
Borussia Dortmund, kendi sahasında Holstein Kiel'i 3-0 mağlup etti ve Avrupa biletini kaptı. Sezonun son maçında Kiel'i; 3. dakikada Guirassy, 47. dakikada Sabitzer ve 73. dakikada Nmecha ile geçen Dortmund, ligi 4. sırada tamamladı.
https://x.com/BVB/status/1923760890165260337
Sezon içinde 10. sıraya kadar gerileyen Borussia Dortmund, Niko Kovac yönetiminde yeniden ivmelendi ve zor da olsa Şampiyonlar Ligi biletine hak kazandı.
https://x.com/BVB/status/1923768788949897395
Nuri Şahin ile Bundesliga'ya giriş yapan Dortmund, akabinde ise sezon ortasında hoca değişikliğine gitmişti.