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 | Burak Ayaydın

Florian Wirtz için 150 milyon Euro: Bundesliga tarihinin en pahalı transferi!

Bayer Leverkusen, yetenekli 10 numarası Florian Wirtz için 150 milyon Euro bonservis istiyor. Eğer Bayer Leverkusen'in beklentisi gerçekleşirse; Florian Wirtz, Bundesliga tarihindeki en pahalı transfer olmuş olacak.

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Florian Wirtz için 150 milyon Euro: Bundesliga tarihinin en pahalı transferi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 19:07
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 19:07

Bayer Leverkusen'de an itibarıyla Florian Wirtz ve 150 milyon Euro kritiği yapılıyor. Halihazırda Liverpool ve Arsenal gibi takımların transfer gündeminde olan Florian Wirtz, kulübü tarafından 150 milyon Euro karşılığında serbest bırakılacak.

FLORIAN WIRTZ TRANSFERİNİN BEDELİ 150 MİLYON EURO

Bundesliga tarihinin en pahalı satışına hazırlanan Bayer Leverkusen, Florian Wirtz'i takımdan göndermeye olumlu yaklaşıyor ve menajerlerle görüşmelerde bulunuyor. Esasen ise süreçteki tek problem, Almanya ekibinin yüksek bonservis beklentisi! Liverpool ve Arsenal'in isimlerinin geçtiği süreçte, Florian Wirtz için 150 milyon Euroluk bir ödeme olup olmayacağı merak konusu haline gelmiş durumda.

Florian Wirtz için 150 milyon Euro: Bundesliga tarihinin en pahalı transferi!

BUNDESLIGA'DAKİ EN PAHALI TRANSFERLER

Şu ana kadar Ousmane Dembele (135 Milyon Euro), Jude Bellingham (113 Milyon Euro) ve Kolo Muani (95 Milyon Euro); Bundesliga tarihindeki en pahalı satışlar olarak ön plana çıkmıştı.

Florian Wirtz için 150 milyon Euro: Bundesliga tarihinin en pahalı transferi!

WIRTZ VE BAYER LEVERKUSEN İLE BU SEZONU

Leverkusen ile 44 maça çıkan Alman 10 numara, 16 gol ve 15 asistlik etkileyici bir performans gösterdi.

Sıkça Sorulan Sorular

WIRTZ İÇİN PİYASA DEĞERİ NE KADAR OLARAK GÖSTERİLİYOR?
22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa bedeli 140 milyon Euro olarak belirtiliyor.
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ETİKETLER
#liverpool
#Transfer Haberleri
#Florian Wirtz
#bayer lerverkusen
#150 milyon Euro
#Spor
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