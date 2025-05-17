Florian Wirtz için 150 milyon Euro: Bundesliga tarihinin en pahalı transferi!

Bayer Leverkusen, yetenekli 10 numarası Florian Wirtz için 150 milyon Euro bonservis istiyor. Eğer Bayer Leverkusen'in beklentisi gerçekleşirse; Florian Wirtz, Bundesliga tarihindeki en pahalı transfer olmuş olacak.

Bayer Leverkusen'de an itibarıyla Florian Wirtz ve 150 milyon Euro kritiği yapılıyor. Halihazırda Liverpool ve Arsenal gibi takımların transfer gündeminde olan Florian Wirtz, kulübü tarafından 150 milyon Euro karşılığında serbest bırakılacak.

FLORIAN WIRTZ TRANSFERİNİN BEDELİ 150 MİLYON EURO

Bundesliga tarihinin en pahalı satışına hazırlanan Bayer Leverkusen, Florian Wirtz'i takımdan göndermeye olumlu yaklaşıyor ve menajerlerle görüşmelerde bulunuyor. Esasen ise süreçteki tek problem, Almanya ekibinin yüksek bonservis beklentisi! Liverpool ve Arsenal'in isimlerinin geçtiği süreçte, Florian Wirtz için 150 milyon Euroluk bir ödeme olup olmayacağı merak konusu haline gelmiş durumda.

BUNDESLIGA'DAKİ EN PAHALI TRANSFERLER

Şu ana kadar Ousmane Dembele (135 Milyon Euro), Jude Bellingham (113 Milyon Euro) ve Kolo Muani (95 Milyon Euro); Bundesliga tarihindeki en pahalı satışlar olarak ön plana çıkmıştı.

WIRTZ VE BAYER LEVERKUSEN İLE BU SEZONU

Leverkusen ile 44 maça çıkan Alman 10 numara, 16 gol ve 15 asistlik etkileyici bir performans gösterdi.