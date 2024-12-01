Brad Friedel, Samet Aybaba'nın 'komisyon' iddiasına cevap verdi!

01 Aralık 2024 20:25 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 20:29

Beşiktaş'ın Amerikalı eski Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel, Samet Aybaba'nın komisyon iddialarına cevap verdi. Friedel açıklamasında, "Tek bir anlaşmadan bile komisyon almadım. Avukatımla birlikteyim. Tüm gerçekler ortaya çıktığında gerçekten mutlu olacağım, ki yakında olacak" dedi.

Beşiktaş​ zor günlerden geçmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı takımda Samet Aybaba​ düzenlediği basın toplantısında Amerikalı futbol adamı için ''Komisyon'' iddialarında bulunmuştu. Hasan Arat​, komisyon iddialarını yalanlarken Friedel'da konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"TÜM GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK"

Gelişmelerin ardından Beşiktaş'ın eski Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel, iddialar üzerine Fanatik'e konuştu.

Komisyon aldığı iddialarını reddeden Friedel, "Tek bir anlaşmadan bile komisyon almadım. Avukatımla birlikteyim. Tüm gerçekler ortaya çıktığında gerçekten mutlu olacağım, ki yakında olacak" sözlerini sarf etti.