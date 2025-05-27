Bright Osayi-Samuel transferi gerçekleşiyor!

Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel için transfer görüşmeleri devam ediyor. Fenerbahçe ile maaş konusunda anlaşamayan Bright Osayi-Samuel, an itibarıyla İngiltere ve Fransa seçeneklerini değerlendiriyor.

Fenerbahçe'nin maaş teklifini reddeden Bright Osayi-Samuel, Fransa'dan Rennes ve İngiltere'den Crystal Palace ile transfer görüşmeleri yapıyor. Ayrıca Nijeryalı savunmacının, gelecek yaz dönemiyle birlikte Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

FENERBAHÇE'DE BRIGHT OSAYI-SAMUEL TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Fenerbahçe'deki sürecinden memnun olmayan ve sözleşme yenilemeyen Bright Osayi-Samuel, istediği meblağlarda bir maaş için menajeri aracılığıyla kulüplere önerilmişti. Halihazırda pazarlıklara devam eden Nijeryalı, Türkiye defterini ise tamamen kapattı.

BRIGHT OSAYI SAMUEL VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile bu sezon 38 maça çıkan bek oyuncusu, 2 asistlik katkı sağlamış ve genel olarak beklentilerin altında kalmıştı.