Fenerbahçe logosunu değiştirdi: Yıldız sayısı güncellendi!

İstanbul
Fenerbahçe Beko'da Avrupa şampiyonluğuyla birlikte logo değişimi yaşandı. Sarı lacivertli takım, logodaki yıldız sayısında artışa gitti.
Fenerbahçe Beko'da logo değişimi süreci resmen tamamlandı. Avrupa şampiyonu temsilcimiz, yeni logosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de ikinci kez şampiyon olmasının ardından logosuna ikinci yıldızı işledi. Tarihi zaferle birlikte yaşanan değişim, sosyal medyadan duyuruldu.
https://x.com/FBBasketbol/status/1927359916391420003
Fenerbahçe Bekolu basketbolcular, takım otobüsüyle Bağdat Caddesi'ne geldi ve taraftarlarla birlikte kutlamalara başladı.