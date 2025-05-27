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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe logosunu değiştirdi: Yıldız sayısı güncellendi!

Fenerbahçe Beko'da Avrupa şampiyonluğuyla birlikte logo değişimi yaşandı. Sarı lacivertli takım, logodaki yıldız sayısında artışa gitti.

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Fenerbahçe logosunu değiştirdi: Yıldız sayısı güncellendi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 20:09
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 20:12

Fenerbahçe Beko'da logo değişimi süreci resmen tamamlandı. Avrupa şampiyonu temsilcimiz, yeni logosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

FENERBAHÇE BEKO'DA 2 YILDIZLI LOGO

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de ikinci kez şampiyon olmasının ardından logosuna ikinci yıldızı işledi. Tarihi zaferle birlikte yaşanan değişim, sosyal medyadan duyuruldu.

https://x.com/FBBasketbol/status/1927359916391420003

AVRUPA ŞAMPİYONU BAĞDAT CADDESİ'NE İNDİ

Fenerbahçe Bekolu basketbolcular, takım otobüsüyle Bağdat Caddesi'ne geldi ve taraftarlarla birlikte kutlamalara başladı.

Fenerbahçe logosunu değiştirdi: Yıldız sayısı güncellendi!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE BEKO'NUN AVRUPA FİNALİNDE MVP KİM OLMUŞTU?
Temsilcimiz şampiyon olurken, Nigel Hayes Davis de final maçının en iyi oyuncusu seçilmişti.
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