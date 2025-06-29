Bright Osayi-Samuel'de sürpriz: Beşiktaş'a transferi iptal olmuştu!

Bright Osayi-Samuel için Beşiktaş'tan sonra yeni bir süreç başladı. Bright Osayi-Samuel'in Beşiktaş ile anlaşamamasının ardından, İngiltere'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Bright Osayi-Samuel ve Beşiktaş görüşmelerinin durmasından sonra, İngiltere'de resmen yeni bir hikâye söz konusu. Football Insider'ın haberine göre, Bright Osayi-Samuel için yeni talip var.

BRIGHT OSAYI-SAMUEL TRANSFERİNDE SÜRPRİZ

Bright Osayi-Samuel'in menajerliğini yapan babasının, Beşiktaş'tan daha fazla para istemesiyle birlikte transfer görüşmeleri durmuştu! Akabinde ise Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın transfer için net bir tavır alması ve daha fazla maaş vermeyeceğiz demesi, süreci şu an için krize götürmüştü. En nihayetinde ise Championship'e yükselen Birmingham City, Beşiktaş ile anlaşamayan Bright Osayi-Samuel için resmen devreye girdi. Halihazırda Nijeryalı bekle görüşmelere başlayan İngiltere ekibi, Osayi'yi Premier Lig'e yükselme yolunda önemli bir yatırım olarak görüyor.

OSAYI KARARSIZ

27 yaşındaki savunmacı, son yaşananlardan çok rahatsız ve şu anda yeni bir karar vermek için acele etmek istemiyor.