Emre Belözoğlu Süper Lig'e: Resmen geri dönüyor!

Emre Belözoğlu için Süper Lig süreci kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Antalyaspor ile yollarını ayıran Emre Belözoğlu, an itibarıyla Akdeniz ekibi tarafından yeniden listenin başına yazıldı.

Emre Belözoğlu ve Antalyaspor arasındaki Süper Lig hikâyesi kaldığı yerden devam ediyor. Antalyaspor'da Başkan Sinan Boztepe'nin istifa süreci yaşanırken, kulislerde ise Emre Belözoğlu ismi yine ön plana çıktı.

EMRE BELÖZOĞLU SÜPER LİG'E DÖNÜYOR

Emre Belözoğlu ile yönetimsel sebeplerden dolayı yollarını ayıran Antalyaspor, başkanlık süreçlerindeki krizleri çözmesiyle birlikte genç hoca için yeniden devreye girecek. Esasen ise seçimden bağımsız olarak Emre Belözoğlu'nun tekrar göreve getirilmesini isteyen kırmızı beyazlı yöneticiler, Sinan Boztepe'nin başkanlıktan ayrılmasıyla birlikte Emre Belözoğlu ile yeniden masaya oturacak.

EMRE BELÖZOĞLU VE ANTALYASPOR PERFORMANSI

Antalyaspor'da 20 mücadeleye çıkan Emre Belözoğlu, maç başına 1.15 puan ortalaması tutturmuştu.