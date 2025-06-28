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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'den 4 yıllık sözleşme: Yıldız oyuncuyla masaya oturuldu!

Fenerbahçe'den transferde kritik bir hamle geldi. Milan Skriniar transferi için görüşmeler yürüten Fenerbahçe, yıldız savunmacıya 4 yıllık sözleşme sundu.

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Fenerbahçe'den 4 yıllık sözleşme: Yıldız oyuncuyla masaya oturuldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 22:44
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 22:44

Fenerbahçe'den Milan Skriniar transferi için farklı bir tasarruf geldi. Jose Mourinho'nun takımda kalmasını istediği Milan Skriniar ile görüşmeler yapan Fenerbahçe yönetimi, 4 yıllık sözleşme önerdi ama maaş için istenilen düzeye çıkmadı.

FENERBAHÇE'DE YILDIZ SAVUNMACI TRANSFERİ İÇİN 4 YILLIK KONTRAT

Fenerbahçe'de şampiyonluk kadrosu için çalışmalar devam ederken, Milan Skriniar'a da 4 yıllık kontrat teklif edildi. Halihazırda Fenerbahçe savunmasındaki en önemli isim olarak görülen Milan Skriniar; yüksek maaş beklentisi sebebiyle süreci ağırdan alırken, Fenerbahçe tarafındaysa 10 milyon Euro bandına çıkılmayacağı net şekilde ifade edildi. Sonuç olarak ise deneyimli stoperin kararını bekleyen Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın kabul etmesi halinde yıldız futbolcuyla 4 yıllık bir mukavele imzalayacak.

Fenerbahçe'den 4 yıllık sözleşme: Yıldız oyuncuyla masaya oturuldu!

FENERBAHÇE'DE MILAN SKRINIAR'IN PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde kiralık olarak gelen ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Milan Skriniar, bu sezon sarı lacivertli formayla 23 mücadelede yer aldı ve 3 gol ile 2 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'den 4 yıllık sözleşme: Yıldız oyuncuyla masaya oturuldu!

Sıkça Sorulan Sorular

MILAN SKRINIAR BAŞKA TRANSFER GÖRÜŞMELERİ YAPIYOR MU?
Inter ve Newcastle United ile temaslarda bulunan Milan Skriniar, istediği maaşı alamadığı için teklifleri değerlendirmemişti.
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