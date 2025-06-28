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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'nin eski hocasından sürpriz imza: Cristiano Ronaldo'nun teknik direktörü oldu!

Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr ile anlaştı. Fenerbahçe'den sonra Al Hilal'i çalıştıran Jorge Jesus, an itibarıyla Cristiano Ronaldo'lu ezeli rakibe gidiyor.

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Fenerbahçe'nin eski hocasından sürpriz imza: Cristiano Ronaldo'nun teknik direktörü oldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 20:42
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 21:21

Fenerbahçe'deki başarılı performansından sonra yüksek kontrat ile Al Hilal'e giden Jorge Jesus, geçtiğimiz haftalarda Suudi ekibinden gönderilmişti. Akabindeki süreçte ise Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr'ın listesinde yer alan Portekizli hoca, an itibarıyla teklifi kabul etti.

CRISTIANO RONALDO'LU AL NASSR'A ESKİ FENERBAHÇELİ

Cristiano Ronaldo, Fenerbahçe'den sonra Al Hilal'de de başarılı bir performans gösteren Jorge Jesus'a onay verdi ve deneyimli teknik adamla çalışmalarının doğru bir hamle olacağını yönetime iletti.

Fenerbahçe'nin eski hocasından sürpriz imza: Cristiano Ronaldo'nun teknik direktörü oldu!

JORGE JESUS VE AL HILAL PERFORMANSI

Al Hilal ile son döneminde 99 karşılaşmaya çıkan Jorge Jesus, maç başına 2.53 puan ortalaması yakalamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

JORGE JESUS'UN FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ NASILDI?
Portekizli hoca, 52 mücadelede yer almış ve maç başına 2.21 puan ortalaması tutturmuştu.
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