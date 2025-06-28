Fenerbahçe'nin eski hocasından sürpriz imza: Cristiano Ronaldo'nun teknik direktörü oldu!

Fenerbahçe'deki başarılı performansından sonra yüksek kontrat ile Al Hilal'e giden Jorge Jesus, geçtiğimiz haftalarda Suudi ekibinden gönderilmişti. Akabindeki süreçte ise Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr'ın listesinde yer alan Portekizli hoca, an itibarıyla teklifi kabul etti.

CRISTIANO RONALDO'LU AL NASSR'A ESKİ FENERBAHÇELİ

Cristiano Ronaldo, Fenerbahçe'den sonra Al Hilal'de de başarılı bir performans gösteren Jorge Jesus'a onay verdi ve deneyimli teknik adamla çalışmalarının doğru bir hamle olacağını yönetime iletti.

JORGE JESUS VE AL HILAL PERFORMANSI

Al Hilal ile son döneminde 99 karşılaşmaya çıkan Jorge Jesus, maç başına 2.53 puan ortalaması yakalamıştı.