Fenerbahçe'nin eski hocasından sürpriz imza: Cristiano Ronaldo'nun teknik direktörü oldu!

Fenerbahçe'nin eski hocası Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr ile anlaştı. Fenerbahçe'den sonra Al Hilal'i çalıştıran Jorge Jesus, an itibarıyla Cristiano Ronaldo'lu ezeli rakibe gidiyor.
Fenerbahçe'deki başarılı performansından sonra yüksek kontrat ile Al Hilal'e giden Jorge Jesus, geçtiğimiz haftalarda Suudi ekibinden gönderilmişti. Akabindeki süreçte ise Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr'ın listesinde yer alan Portekizli hoca, an itibarıyla teklifi kabul etti.
Cristiano Ronaldo, Fenerbahçe'den sonra Al Hilal'de de başarılı bir performans gösteren Jorge Jesus'a onay verdi ve deneyimli teknik adamla çalışmalarının doğru bir hamle olacağını yönetime iletti.
Al Hilal ile son döneminde 99 karşılaşmaya çıkan Jorge Jesus, maç başına 2.53 puan ortalaması yakalamıştı.