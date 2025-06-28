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 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da yıldız ismin bileti kesildi: Arda Turan transfer etmek istiyordu!

Galatasaray'da Arda Turan'ın transfer etmek istediği Ahmed Kutucu için veda zamanı. Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un da onayıyla birlikte Arda Turan'ın transfer etmek istediği Ahmed Kutucu için 'ayrılabilir' kararı aldı.

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Galatasaray'da yıldız ismin bileti kesildi: Arda Turan transfer etmek istiyordu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 20:23
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 20:23

Galatasaray'da Arda Turan'ın gözdesi Ahmed Kutucu için 'gönderilmeli' raporu çıktı. Halihazırda Okan Buruk'un ilk tercihleri arasında yer almayan Ahmed Kutucu, Arda Turan'lı Shaktar Donetsk'in iyi bir teklif yapmasıyla birlikte Galatasaray'dan transfer olacak.

GALATASARAY'DA ARDA TURAN'IN YILDIZINA TRANSFER KRİTİĞİ

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'da özel performanslar gösteren ve geçtiğimiz ara transfer döneminde Galatasaray'a katılan Ahmed Kutucu, an itibarıyla Okan Buruk tarafından gözden çıkarıldı. Ahmed Kutucu'nun Galatasaray'daki performansını yeterli bulmayan Okan Buruk, Arda Turan'ın transfer etmek istediği yetenekli futbolcu için 'ayrılmalı' görüşü bildirdi. Esasen ise Arda Turan'ın da Shaktar Donetsk yönetimine adını verdiği Ahmed Kutucu'nun, kulüplerin anlaşmasıyla birlikte Galatasaray'a veda etmesi bekleniyor.

Galatasaray'da yıldız ismin bileti kesildi: Arda Turan transfer etmek istiyordu!

GALATASARAY TRANSFER İÇİN 6 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Ahmed Kutucu'yu Eyüpspor'dan transfer eden Galatasaray, 25 yaşındaki hücumcu için yaklaşık 6 milyon Euro transfer bedeli ödemişti. Akabindeki süreçte ise Galatasaray'da hamle oyuncusu olarak kullanılan Ahmed Kutucu, beklentileri karşılayamamış ve sarı kırmızılı taraftarlar tarafından eleştirilmişti.

Galatasaray'da yıldız ismin bileti kesildi: Arda Turan transfer etmek istiyordu!

AHMED KUTUCU VE GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray ile ara transferden bu yana 18 maça çıkan Ahmed Kutucu, 2 gollük katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

AHMED KUTUCU EYÜPSPOR'A NEREDEN GELMİŞTİ?
İstanbul ekibi, Ahmed'i Başakşehir'den transfer etmişti.
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