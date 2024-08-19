Bronckhorst'tan 4-2'lik skor sonrası açıklama: Gösterdiğimiz reaksiyondan mutluyum

19 Ağustos 2024 03:23 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 03:25

Süper Lig'in 2. hafta maçında Beşiktaş sahasında Antalyaspor ile kozlarını paylaştı.

Müsabakayı 4-2 kazanan Beşiktaş puanını 6'ya çıkardı. Siyah-Beyazlılar ligde 3. haftayı bay geçecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Antalyaspor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

"ENERJİMİZ YÜKSEKTİ"

Bronckhorst yaptığı açıklamada, şu sözleri sarf etti:

Tabii ki beklediğimiz başlangıç değildi. Ama bunlar futbolda olan şeyler. Benim hoşuma giden şey, gösterdiğimiz reaksiyon oldu. Enerjimiz yüksekti. Çok fazla pozisyon bulduk. Mutluyum gösterdiğimiz reaksiyondan dolayı.

"MUTLUYUZ GALİBİYETTEN DOLAYI"

Basit bir gol yediklerini belirten başarılı teknik adam, şu değerlendirmeyi yaptı:

Bu maça tekrardan bakacağız. Ama maçın içinde hissettiğim, ikinci golü çok basit yediğimizdi. Daha iyi yapabileceğimiz şeyler vardı. Geçişleri hızlı yaptık. Genel olarak oyundan dolayı mutluyum. Mutluyuz galibiyetten dolayı. Bu maçtan öğreneceğimiz şeyler tabii ki olacak.

"BURADAKİ TUTKUYU SEVİYORUM"

Türkiye’de futbola olan tutkunun ileri seviyede olduğunu vurgulayan 49 yaşındaki teknik adam, “Bu ligde yeniyim, geçmiş maçları izledim. Hollanda’da da izlediğim maçlar oldu. Türkiye ligi yeni bir kültür. Takımları ve oyuncuları tanıyorum. Saatlerce rakipleri analiz ediyoruz. Beni hoca olarak güçlendiriyor. Her maç ligde yeni şeyler öğreniyorum. Buradaki tutkuyu seviyorum. Bazen biraz fazla ileriye gidiyor. Futbol duygu oyunudur. Futbolda duyguyu kontrol edebilirsek daha başarılı oluruz” dedi.

"TUR ATLAMAK İSTİYORUZ"

Hollandalı teknik adam, UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda karşılaşacakları Lugano maçıyla ilgili ise, "Lugano'yu yarından itibaren düşünmeye başlayacağım. İyi bir takım. Biz de iyi hazırlanacağız. İki maç oynayacağız. Perşembe günü bir final değil. İlk maçta avantajlı skorla dönüp, ikinci maçta iyi bir futbol oynamak istiyoruz. Avrupa farklı kulvar. Oyunda top kaybetmememiz gerekiyor. Tur atlamak istiyoruz. Gruplarda oynayacağımız 8 maç var. İyi takımlara karşı 8 maç oynayacağız. Bizim de hedeflerimiz bu" diyerek sözlerini noktaladı.