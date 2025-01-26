Brooklyn Nets, smaç kralı Vince Carter'ın formasını emekli etti

26 Ocak 2025 12:04 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 12:32

NBA ekiplerinden Brooklyn Nets, takımın efsanelerinden Vince Carter'ın 15 numaralı formasını emekli etti. Carter, kendisi için düzenlenen törende duygusal anlar yaşadı.

Brooklyn Nets, Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) smaçlarıyla damga vuran eski oyuncusu Vince Carter'ın 15 numaralı formasını emekliye ayırdı.

VINCE CARTER SEREMONİDE DUYGULANDI

Brooklyn'deki Barclays Center'da Miami Heat'e 106-97 yenilen Nets, karşılaşma sırasında düzenlenen seremoniyle Carter'ın 15 numaralı formasını emekli etti. Carter'ın duygusal anlar yaşadığı görüldü.

SMAÇLARIYLA HAFIZALARA KAZINDI

Fantastik smaçlarıyla akıllarda yer eden Carter, Nets organizasyonu Brooklyn'e taşınmadan önce 2004-2009 yıllarında New Jersey Nets forması giydi. Carter, takımıyla normal sezonlarda çıktığı 374 maçta 23,6 sayı, 5,8 ribaunt, 4,7 asist ve 1,2 top çalma ortalamaları yakaladı.

NETS TARİHİNİN EN SKORER 3. OYUNCUSU

Nets tarihinde en çok sayı atan (8 bin 834) üçüncü ve en fazla asist üreten (bin 762) 6. oyuncu olan Carter, takımıyla 3 kez play-off'larda yer aldı.

22 SEZONDA 8 KEZ ALL-STAR SEÇİLDİ

NBA​'deki 22 sezonluk kariyerinde Nets'in yanı sıra Toronto Raptors, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings ve Atlanta Hawks'ta görev yapan Carter, 8 kez all-star seçildi.

2000'DE SMAÇ KRALI OLDU

Ekim 2024'te NBA Şöhretler Müzesi'ne dahil edilen Carter, 1999'da yılın çaylağı ödülü, 2000'de ise smaç yarışmasını kazandı.

Öte yandan Nets, Toronto Raptors'ın ardından Carter'ın formasını emekli eden ikinci takım oldu.