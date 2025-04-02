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Editor
 | Burak Ayaydın

Bruno Fernandes transferi için resmi açıklama geldi: 90 milyon Sterlin!

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Bruno Fernandes için transfer açıklaması geldi. Uzun zamandır Real Madrid'in gündeminde olduğu bilinen Bruno Fernandes hakkında, hocası Ruben Amorim çok net konuştu.

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Bruno Fernandes transferi için resmi açıklama geldi: 90 milyon Sterlin!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 11:00

Bruno Fernandes'in Real Madrid'e transfer olup olmayacağı uzun zamandır merak edilirken, konuyla ilgili Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim'den resmi açıklama geldi. Premier Lig'de hafta içi fikstüründe deplasmanda Nottingham Forest'la karşılaşacak Manchester United'da, Ruben Amorim soruları yanıtladı.

"BRUNO FERNANDES REAL MADRID'E TRANSFER OLMAYACAK"

Portekizli orta sahanın transferine ilişkin çok net konuşan Ruben Amorim, "Hayır böyle bir şey olmayacak. Hiçbir yere gitmiyor çünkü ona bunu zaten söyledim." dedi.

Manchester United hires Ruben Amorim as new manager

TRANSFER İÇİN CİDDİ BİR MEBLAĞ

Bruno Fernandes için 90 milyon Sterlin ödemeye hazır olan Real Madrid'in, Amorim'in açıklamasıyla birlikte nasıl bir tavır takınacağı ayrıca merak ediliyor.

BRUNO FERNANDES'İN PERFORMANSI

Manchester United formasıyla bu sezon 44 maça çıkan Bruno Fernandes, 16 gol ve 16 asistlik katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

FERNANDES'İN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?
Yıldız orta sahanın 2027 yazına kadar kontratı bulunuyor.
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